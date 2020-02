Las Pymes, su financiamiento y el mercado bursátil

Las Pymes argentinas tienen, actualmente, uno de los menores ratios del mundo desarrollado de acceso al capital a través del mercado bursátil. Esta situación, que es aún más notoria en las provincias patagónicas tal vez sea la consecuencia de: cuestiones culturales como se argumenta regularmente, por el habitual cambio de política económica que no genera certezas para los inversores o, más cercano a nuestro pensamiento, por el hecho que históricamente el mercado no tenía una oferta de instrumentos agiles y eficientes para este sector.

Esta situación comenzó a modificarse en los últimos años. Entre 1994 y 1995 se sanciona la ley 24.467 y se reglamenta el funcionamiento de las Sociedades de Garantías Reciproca, instrumentos creados para la promoción económica de las PYMES Argentinas. Por su parte, durante el 2018, se sanciona la ley 27.440 de Factura de Crédito Electrónica MiPyMes (…) que, reglamentada al año siguiente, abrió la puerta para su aplicación desde junio del pasado año. Por último, hace solo unas pocas semanas, también a nivel nacional, se reglamentó el descuento a través del mercado de valores, de los flamantes cheques electrónicos.

Estos marcos normativos han generado los incentivos correctos para que las PYMES comiencen, paso a paso, a operar con mayor fluidez en el mercado financiero con el fin de reducir los costos del financiamiento de capital de trabajo y también para facilitar el acceso a sus necesidades de mediano y largo plazo.

Seguramente, las altas tasas de interés del sistema bancario tradicional y las continuas crisis financieras por las que atravesamos en las últimas dos décadas, fueron también factores para que los emprendedores y empresarios argentinos comenzaran a investigar alternativas a sus tradicionales fuentes de financiamiento: Capital Propio y Créditos Bancarios con garantías prendarias o hipotecarias.

Para contar con algunos datos estadísticos: Según el informe de la Fundación Observatorio PYME, las fuentes de financiamiento del stock de deuda de las PYMES manufactureras se conforman de la siguiente manera: 47% Cadena de Valor, 27% deudas fiscales y sociales, 18% Bancos Públicos y Privados y, solo el 1% proviene del mercado de Capitales.

Aún con este panorama, el mercado de capitales se encuentra en pleno incremento. El volumen de cheques avalados por SGR operados en diciembre de 2019 a nivel nacional fue de 8.176 millones, representando un récord mensual desde su lanzamiento y marcando una suba interanual del 108%, según Julian Yosotovich, del Cronista Comercial. Los Fondos Comunes de Inversión también tuvieron su alza durante el 2019, registrando un aumento nominal del 96% relativo a 2018, según la Cámara Argentina de FCI (CAFCI). Por último, el volumen de Facturas Electrónicas de Crédito descontadas mensualmente se incrementó, según la Comisión Nacional de Valores, de 233 millones de pesos en octubre de 2019 a 390 millones en enero de 2020.

En Neuquén, por su parte, el Centro Pyme ADENEU (la agencia de desarrollo público-privada de la provincia), se encuentra trabajando comprometidamente en la promoción de estos instrumentos a través de su programa de acceso al financiamiento. Su responsable, Morgentaller, informó en diciembre del año último que, sobre un total de 30 empresas relevadas, solo el 50% había utilizado las prestaciones de una SGR y apenas el 37% contaba con una ALyC a pesar que la calificación en la primera, y una cuenta en las últimas, no tienen costo de apertura ni mantenimiento. Por otro lado, el referente del Centro PYME, que actualmente se encuentra dedicado a realizar visitas presenciales a empresas informando sobre estos instrumentos, afirmó que en la provincia se encuentran instaladas 7 ALyCs (entre las que se encuentra uno de nuestros aliados, Grupo SBS ) y 4 SGRs.

Simple y menor costo

Desde Echegaray, Fernandez y Asoc. consideramos que rápidamente las PYMES deberían comenzar a utilizar estos instrumentos por su capacidad de aumentar el acceso al financiamiento y reducir los costos respecto de las fuentes tradicionales.

En pocas palabras, se puede decir que las Sociedades de Garantía Reciproca (SGR) permiten, previa calificación (con mayor flexibilidad que la banca comercial), aumentar el acceso al financiamiento a través de avalar carpetas de crédito en líneas de mediano y largo plazo. En el acceso al capital de trabajo (financiamiento de corto plazo), las SGR brindan, a través también de la entrega de avales, la posibilidad a la PYME de descontar pagarés y cheques de terceros y, en menor medida, cheques propios. Las tasas promedio en el mercado para estos valores avalados por SGR promedia el 3% mensual. Para las grandes empresas, por su parte, las SGR brindan, entre otras opciones, la posibilidad de generar “Cadenas de Valor”. Esta herramienta, permite que la gran empresa seleccione un conjunto de proveedores estratégicos a los que les permitirá acceder (sin calificación alguna) a financiamiento de capital de trabajo a un bajo costo, a partir de descontar los valores a depositar con los que la gran empresa abona regularmente.

Por su parte, cuando una PYME realiza la apertura de una cuenta comitente en una ALyC comienza a tener acceso a un gran numero de alternativas que lejos están de ser “una timba”. Hoy en día, en la consultora no concebimos una PYME que no cuente con una cuenta comitente activa. Desde personas físicas hasta grandes empresas se encuentran utilizando sus cuentas en ALyCs para realizar operaciones que nada tienen que ver con acciones u otros activos de alta volatilidad y que no requieren de capacidad crediticia. Entre las operaciones más habituales, las PYMES se encuentran: a) comprando dólares MEP y CCL para mantener el valor de su liquidez, b) descontando Facturas de Crédito Electrónica a tasas de un 4% mensual, c) comercializando valores a depositar avalados por SGR y d) operando en Fondos Comunes de Inversión (FCI) compuestos por activos foraneos para obtener una renta estimada superior a la de los Plazos Fijos conservando la disponibilidad inmediata de los flujos de caja.

Por: Gonzalo Echegaray (1)

(1) Gonzalo Echegaray es economista, Titular de Echegaray, Fernandez y Asoc, y miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Empresarial CEIPA.

Referencias:

https://www.cronista.com/finanzasmercados/El-financiamiento-PYME-en-el-mercado-de-capitales-crecio-142-en-2019-20200107-0015.html?utm_source=ecc_nota&utm_medium=cms&utm_campaign=refresh

Documento de Trabajo (PDF): ADENEU Presentación Jornada de Trabajo – Noviembre 2019

www.cnv.com.ar – Informes Financiamiento PYME

https://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2019/12/Informe-Coyuntural-III-Emergencia-p%C3%BAblica-y-perspectivas-2020.pdf