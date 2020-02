Vecino filmo como tiran líquidos con olor nauseabundo al agua

Un vecino de la ciudad de Neuquén denunció a través de sus redes sociales como tiran desechos cloacales en las aguas del Río Limay, en la zona de los balnearios municipales.

En las imágenes que el vecino compartió a través de su red social de Facebook, se puede observar como el agua cambia de color, de verde a marrón oscura.

Gustavo Figueroa, quien es fotógrafo habló este lunes con Noticiero Central Primera Edición y afirmó que “estas situaciones no son nuevas, todos los vecinos que pasan por el paseo de la costa en horas del mediodía pueden ver los cambios de color en el agua, además de sentir el fuerte olor a cloaca que sale del agua”.

Según el testimonio del vecino esto sucede a diario en la zona del paseo de costa, aunque también vivió una situación similar en el balneario Sandra Canale.

Por otra parte, comentó que “por mi profesión –fotógrafo- recorro toda la zona del Río Limay y en los últimos años he notado que la fauna autóctona del lugar ya no está, ya no se observan caracoles o cangrejos, además el nivel de algas aumento y eso es porque el agua ya no es como antes”, dijo.

Por último, Figueroa afirmó que “este martes recorrerán el lugar con gente de la defensoría del pueblo para evaluar la situación del río”.