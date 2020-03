Arabela Carreras dio inicio al período de sesiones

Arabela Carreras, gobernadora de la provincia de Río Negro, pronunció un discurso este domingo ante legisladores de ese territorio, con el que quedó inaugurado el período de sesiones de la Legislatura.

Las palabras de la mandataria mantienen la ratificación de políticas provinciales actuales, aunque había trascendido que su alocución abarcaría temas tales como la Soberanía alimentaria, el Cuidados de las personas, el Desarrollo Sostenible y también el Crecimiento económico, Infraestructura, Trabajo, Innovación y Tecnología, y Perspectiva de genero.

La gobernadora Carreras, había hecho algunos adelantos en su discurso de asunción al cargo en diciembre pasado, principalmente en cuanto al contenido de la administración de su gestión .

Para esta ocasión, pidió un sistema electrónico especial en la Legislatura, para que se acompañe a su discurso con material elaborado en un power point, con diapositivas de imágenes, cuadros y datos.

La mandataria rionegrina puso énfasis en resaltar que "tenemos una provincia viable, ordenada, que garantiza los derechos de las personas". Además sostuvo que durante su gestión se hará una cobertura directa a los niños menores de 16 años que no estén comprendidos dentro del programa "Argentina contra el hambre" dispuesto por el gobierno nacional.

Carreras también aseguró que se desarrollarán políticas para controlar el delito y adelantó que "viene una etapa de controles muy fuertes en las rutas", y en ese contexto señaló los programas que monitorean el tránsito de la provincia, combaten el narcotráfico y capacitan a los policías rionegrinos.

Arabela Carreras, también valoró que la fuerza política a la que pertenece, Juntos Somos Río Negro (JSRN), siga en el poder al sostener que "un gobierno de continuidad no tiene el problema que tenemos los argentinos de discutir el pasado y no mirar el futuro", y aclaró que su administración "no tiene que revisar licitaciones ni otro tipo de manejos de la anterior gestión".