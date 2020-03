Se cierran las puertas de la Universidad del Comahue

Con el transcurso de las minutos y luego del anuncio del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, los diferentes establecimientos públicos de la provincia del Neuquén, da a conocer las medidas que adoptan frente a esta pandemia que afecta a miles de personas en el mundo.

De este modo, el rector de la Universidad de Nacional del Comahue, Gustavo Crisafulli aseguró que se suspenden transitoriamente las actividades académicas ante la emergencia pública sanitaria sobre el Coronavirus luego de lo informado desde Nación.

En la jornada de mañana, 16 de marzo, el Comité de Crisis creado en la casa de altos estudios ante esta situación determinará como se acompañará la medida nacional y como se continuará con las actividades académicas hasta el 31 de marzo.



Por otro lado, se recuerda que en la Universidad Nacional del Comahue, ya fueron suspendidas actividades de extensión universitaria, juras de graduados, pruebas de oposición de concursos docentes y no docentes, y todo tipo de actividad científica que congregue público. Mientras tanto, las Facultades determinarán los procedimientos necesarios para garantizar el contenido mínimo de las asignaturas.



Hasta el 31 de marzo quedan suspendidas:

A) Las actividades de extensión universitaria

B) Todo tipo de actividad científica o académica, tales como actos, simposios, conferencias, seminarios, talleres, etc.

C) Las pruebas de oposición de concursos docentes y no docentes.

D) Las juras de graduados.

Las acciones y medidas adoptadas por la Universidad están estrictamente orientadas a asegurar la protección de la comunidad educativa de la UNComa y de la ciudadanía en general.