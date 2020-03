Cuarentena: Una diputada reclamó en la calle por alimentos

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmara en la noche de este domingo que la cuarentena se extenderá en el país hasta que culmine Semana Santa, es decir, el domingo 12 de abril, la diputada neuquina, Patricia Jure (del Frente de Izquierda y los Trabajadores, FIT), difundió en sus redes sociales que en el día de hoy iba a encabezar una protesta callejera, acompañada por organizaciones sociales en las dependencias de Desarrollo Social.

Por una cuarentena sin hambre!!

Distintas organizaciones piqueteras y ceramistas reclaman alimentos, kits de higiene y programas de ayuda financiera.

Mañana estaré a las 10hs en Desarrollo Social. pic.twitter.com/2fN9FQp5Li — Patricia Jure (@PatriciaJure) March 30, 2020

Al tanto del aislamiento preventivo obligatorio que rige en todo el territorio argentino, Jure, en diálogo con AM550 sostuvo que "somos conscientes de la cuarentena, pero hay que que no tiene para comer con o sin estas medidas, y en cuarentena su situación es mucho más grave”, asimismo apuntó directamente al gobernador Omar Gutiérrez: “Que utilice la lapicera de los decretos para ayudar a la gente que lo necesita”.

La legisladora junto a varios manifestantes con bajitos puestos llevaron carteles con diferentes leyendas: "Yo me quedo en casa, pero en la toma no hay agua potable", siguiendo con esa línea otra frase manifestaba la falta de vivienda: "Yo me quedaría en casa, pero si tuviera". Pasadas las 11, mientras los militantes esperaban ser atendidos, efectivos policiales se hicieron presentes solicitándoles que regresen a sus hogares.

Acompaño a organizaciones sociales y ceramistas. Miles de familias tienen hambre. Ham-bre.

Mandan rapidito a la policía. Que el gobierno mande alimentos,kits de higiene,agua potable los barrios. Que aumente los programas sociales y su valor#CuarentenaSinHambre@OmarGutierrezOk pic.twitter.com/a9XrqPl9yM — Patricia Jure (@PatriciaJure) March 30, 2020