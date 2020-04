El desafío de evitar la vida sedentaria durante la cuarentena

El sedentarismo en época de cuarentena producto del cambio de rutinas, el aumento de calorías ingeridas y el poco movimiento dentro de los hogares, son factores que combinados pueden incrementar las enfermedades cardiovasculares en un futuro no muy lejano.

El consejo de los cardiólogos de realizar al menos 150 minutos de actividad física en la semana puede verse afectada pero no es imposible de realizar en época de aislamiento, sostuvo el médico cardiólogo Mario Boskis. Es obvio que seguir la rutina de andar en bicicleta, correr y caminar hoy no es posible, pero “se trata adaptarnos a este nuevo momento y dentro de casa con las posibilidades que tenga cada uno de hacer la mayor cantidad de actividad física posible”.

Las recomendaciones para tiempos de cuarentena son: dejar de abrir la heladera, dejar el sillón y la tele de lado, “levantarnos, caminar por la casa, eso es hacer actividad física” sostiene Boskiis. ”Limpiar la casa, implica actividad muscular” no importa dónde se hace, el organismo no sabe si estamos en el parque o adentro de casa, esas actividades repetirlas varias veces al día ayudan a mantener el cuerpo activo.

Algo tan simple como poner música y bailar es actividad física, y se puede acudir a las plataformas virtuales para realizar clases de gimnasia. Es importante que la gente que por la mañana hacía ejercicio continúe con esa rutina, hay que mantenerlas lo más parecido a lo que se hacía antes de la pandemia. La clave es combinar actividad física con las actividades cotidianas.

Una persona sedentaria realiza de 1500 a 2000 pasos por día, haciendo actividad física puede llegar a los 10.000 pasos, para el médico cardiólogo el objetivo hoy “es tratar a llegar a 10.000 pasos por día y a eso tenemos que apuntar”.

Además destaca que los hábitos de alimentación están cambiando en esta época, eso puede descompensar una hipertensión arterial como una diabetes o una alteración de los valores de colesterol, todo esto puede llevar a un incremento de enfermedad cardiovascular y “sumado a la falta de chequeos médicos es preocupante”.

“Instamos a que cuiden sus factores de riesgo”, no incrementar la cantidad de alcohol, no fumar, cuidar el colesterol hacer actividad física y seguir con los controles de diabetes y presión, es la recomendación del doctor Boskis, quien agrega que "los –buenos- hábitos no deben cambiar, simplemente debemos readaptarnos”.