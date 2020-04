“Me hirió más la gente que el virus”

Con una fiebre altísima se levantó, atendió a sus pequeños hijos, limpió y ordenó algo de la casa, trató de desmentir los audios que la involucraban y, alguna noche, pensó: destruye más una mentira que el Covid-19. Durante dos semanas los familiares le dejaron alimentos y lo que necesitaba, en la puerta de la casa. En esos días miró por la ventana y ya no vio un San Julián amable, solidario.

La vida le ofreció otra vida y ella, como poniéndose el casco blanco para manejar una pala Caterpillar o ser topógrafa en la mina, se rehízo más fuerte que nunca.

Paola Mendieta es la primera mujer que superó el coronavirus en la Patagonia. Cuando relata su experiencia por AM 550 y 24/7 Noticias no se quiebra en ningún momento, aunque tiene que remover los momentos más duros que le ha tocado vivir en sus 39 años.

Ella, que fue operadora de grandes máquinas y ahora es Topógrafa en el yacimiento de oro y plata de Cerro Vanguardia, a pocos kilómetros de su santacruceña Puerto San Julián, asegura que “creo que más me dolió e hirió la mentira de la gente que el propio coronavirus”.

Si bien no sabe cómo se contagió, ante los primeros síntomas de fiebre y dolor de garganta, optó por resguardarse junto a sus pequeños hijos. “La doctora que me atendió me dijo que nos íbamos a contagiar los tres y así pasó, pero fue algo leve”, recordó en el programa “Tarde Libre”. Inmediatamente se realizó un testeo de todas las personas con las que tuvo contacto: familiares, amistades y compañeros de trabajo en el yacimiento minero. En todos los casos dio negativo.

Lo que vivió a partir de allí fue una doble pelea: contra un virus que hace cercana la muerte, en todo el mundo, y contra la crítica, la discriminación y la mentira echada a correr por “una parte del pueblo”. Es más: asegura que desde el nosocomio local se hizo trascender su resultado positivo al Covid-19, antes de que a ella se lo confirmaran los especialistas.

En estos días todas las pruebas realizadas en ella y sus hijos han dado negativo. Pronto volverá a la mina, mientras pinta y arregla su casa y estudia nuevos enfoques de la topografía.

Pero en ella y en tantas personas que luchan hoy contra la pandemia queda otra herida que duele más que la garganta, la falta de aire o la fiebre alta: el filo de lo peor del ser humano.