En el oeste copan los colectivos: "La gente no entiende"

En plena cuarentena, ya transcurridos los 14 días de aislamiento preventivo obligatorio, denuncian que en varios barrios del oeste capitalino no respetan las medidas tomadas por el transporte público y "quieren viajar a toda costa, sentados o como sea".

Desde el cuerpo de Delegados de Colectivos de Neuquén, denunciaron a su gremio que "hay mucha gente en las calles día tras día". Sostienen que el mayor flujo se observa en sectores como Almafuerte, Hipódromo, Cuenca XV y Z1. Solicitan mayores controles policiales porque a las unidades suben más personas que las que pueden estar sentadas.

El secretario general de la Unión de Tranviarios Automotores (UTA) de Neuquén, Javier Soto, en diálogo con este medio afirmó que "este tema lo canalizamos siempre por intermedio de transporte que son los que tienen que regular y los autorizados en bajar gente y controlar que vaya la cantidad que corresponde y no demás. Lo estamos trabajando con Mauro Espinoza del municipio y la policía, lo que sucede es que están sobrepasados de trabajo con los controles de tránsito y están todos ahí, por eso faltan agentes en las unidades".

El gran problema que tiene nuestra ciudad es el poco acatamiento puntualmente en esos sectores: "Nos faltan controles en el oeste y en todos los barrios, sin embargo no pueden estar viendo que hace cada una de las personas. Falta mucha consciencia".

Otra de las preocupaciones de los chóferes es el enfrentamiento con los vecinos que no comprenden la situación que se está viviendo en la región: "Les hemos dicho a los conductores que no discutan con los pasajeros, sin embargo no entienden que deben respetar las normas y que no pueden viajar más de 15 personas por viaje".

Desde el municipio capitalino están barajando otro tipo de restricciones para resguardar la seguridad de los trabajadores exceptuados.