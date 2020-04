Comerciantes no pueden afrontar el costo de los alquileres

Un grupo de comerciantes de la ciudad de Neuquén solicita una audiencia con el gobernador para plantear la problemática que están atravesando ante la falta de ventas por el aislamiento obligatorio, el mayor dilema que tienen actualmente es poder pagar los alquileres.

Georgina Ñanco, referente del grupo Pequeños Comerciantes Unidos de Neuquén, aseguró que la situación está cada vez peor, “no hemos conseguido respuestas de parte del gobierno, se han cerrado todas las vías de comunicación”. Tienen propuestas para poder reactivar los comercios paulatinamente, con protocolos y prórrogas pero el gobierno no los atiende.

La situación es crítica y en lo que va de la semana seis comercios han cerrado sus puertas, cuatro de la calle Godoy, dos del centro y uno sobre calle Alcorta. Esta última comerciante ayer entregó la llave del local y tiene que pagarle a la inmobiliaria una multa de 50 mil pesos y otros 50 mil pesos de preaviso.

“No hay dinero, la gente está desesperada porque ellos quieren abrir si o si, nosotros tratamos de controlar esto” sostuvo Ñanco y agregó que en el petitorio para presentar tienen establecidos protocolos y modalidades de trabajo incluido el sector peluquero, siempre respetando las medidas sanitarias. “Ya nos están apurando con el tema de los alquileres de los locales, no vemos apoyo de parte del gobierno”.

Sobre este último punto, también tienen una solución y es que tanto el gobierno provincial como el municipal absorba los alquileres de abril y mayo, que cada locador presente los contratos, facturación al gobierno y este le pague en cuotas, de esta manera podrán tener un alivio cuando vuelvan a abrir los locales.

Tal como ya lo habían adelantado hace unas semanas, presentaron una nota a Calf y Camuzzi para para que se les subsidie un porcentaje del consumo, o que no les cobren los gastos administrativos ya que hasta la fecha acumulan deudas de marzo y abril.

En una reunión mantenida al inicio de la cuarentena en la que estuvo presente el ministro de Producción López Raggi se les aseguró que a aquellos comerciantes que pagaran dos alquileres (local y vivienda) y que tuvieran hijos menores de edad, se les entregaría por medio del municipio un módulo de alimentos que Geogina Ñanco asegura, nunca recibieron.

Tal como lo viene manifestando la referente de los comerciantes hasta ahora solo han acumulado deudas, no pueden acceder a los créditos y por el momento siguen esperando ser recibidos para presentar las propuestas y reactivar la economía local, aclarando que no acompañan a los comerciantes que no quieren tributar “porque creemos que el país va a salir adelante entre todos trabajando y cada uno cumpliendo sus obligaciones”.