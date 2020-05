Mineros siguen su protesta, y se movilizaron frente a Tribunales

Un grupo de mineros de Andacollo se movilizó cerca del mediodía de este sábado, frente a la fiscalía general, en la sede de Tribunales de Neuquén.

El viernes, el gobierno de neuquino propuso abonar una asignación familiar de emergencia a cada trabajador que resida en la zona de influencia del proyecto minero, por un período de seis meses, desde el mes de marzo, por un monto que se está analizando.

Los mineros no esperaron la reunión del próximo lunes. Llegaron pasadas las 10 de la mañana a la capital neuquina: "Tomamos la decisión de traer nuestro reclamo a Neuquén, ya que las negociaciones no llegaron a ningún lado, pésimo lo que nos propusieron, son miserias", sostuvo a las cámaras de 24/7 Noticias, Javier Montañez, delegado de los mineros.

Además, afirmó que continuarán con las medidas y los cortes en Arroyito: "No nos movemos de acá hasta que tengamos respuestas favorables".

Ayer, los representantes de la empresa faltaron por segunda vez a la cita, y se firmó un acta con la propuesta presentada por representantes del Ejecutivo provincial.



Este sábado, unas 30 personas arribaron a la vereda de tribunales en Neuquén, sobre la calle Leloir. Otro grupo permanecía en la ruta 22 para mantener la medida de fuerza: cada 3 horas de corte, permiten el paso de los vehículos por un período de media hora, informaron.