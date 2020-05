Una intoxicación con monóxido reavivó el pedido por médicos permanentes

Desde 2013 vecinos de Moquehue están solicitando la presencia de médicos y enfermeros en la localidad, pero ahora el reclamo tomó más fuerza, luego de que dos niños sufrieran intoxicación por monóxido de carbono. Sus padres, ex trabajadores de la salud, les salvaron la vida tras practicarles reanimación cardiopulmonar (RCP).

Carla Álvarez explicó en Am 550 que durante la madrugada del martes los menores fueron trasladados a al Centro de Salud de Villa Pehuenia, en una ambulancia pero sin asistencia médica.

El pedido concreto al Ministerio de Salud es que la posta sanitaria de Moquehue cuente con atención médica las 24 horas, ya que por el momento solo hay dos agentes sanitarios para todo el pueblo, “es bastante limitado el servicio de salud” lamentó Álvarez.

En agosto del 2019 los vecinos se volvieron a juntar para dar continuidad el reclamos iniciado en el pasado, llegaron hasta allí después de dos meses, autoridades de Salud y se logró una mesa de diálogo con vecinos, el Intendente, y el director del Centro de Salud de Villa Pehuenia. Lo único que lograron fue la promesa de una ambulancia (4x4), que llegó a Moquehue recién en marzo de 2020, pero sin enfermeros ni médicos.

“Estamos a tiempo de no tener que lamentar una tragedia” dijo Carla ante el pedido y remarcó que si bien los traslados hasta Pehuenia estarían resueltos con la ambulancia, son unos 25 kilómetros aproximadamente que dependerán de las condiciones de los caminos, sobre todo en invierno, y además ese trayecto el paciente no cuenta con asistencia médica, tal como pasó con los menores intoxicados, que de no ser por sus padres otra sería la historia.