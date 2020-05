La Secretaría de Mujeres señala preocupación por excarcelaciones

Con el título de ”Los condenados por abusos sexuales y delitos graves deben volver a la cárcel”, la Subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, María Alejandra Oehrens, envió una misiva al Jefe del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, José Geréz.

En ella, Oehrens expresa “preocupación por la liberación encubierta de condenados por delitos contra la integridad física de mujeres y delitos graves en nuestra provincia", bajo la figura de “prisión domiciliaria”; y proponerle el respaldo que considere necesario para recurrir tales resoluciones”.

En el documento, la funcionaria municipal señala que “Tomó notoriedad nacional, la liberación de un hombre de Junín de los Andes condenado por violación durante años de dos niñas, además nietas del criminal. Esto ha encendido una alarma en la sociedad que so pretexto de la extensión de la pandemia correspondería la liberación de numerosos condenados”.

Oehrens, más adelante también manifiesta: “Entendemos que la prisión domiciliaria es un beneficio al que pueden acceder determinados condenados, pero siempre previa resolución de un juez. De ninguna manera la prisión domiciliaria puede ser la primera opción para resolver una infección de coronavirus en un determinado lugar de detención. Hay otras alternativas, si fuera necesario reducir la cantidad de presos por celda”.

Refiriéndose nuevamente al caso de Junín de los Andes, la referente de las mujeres en la capital neuquina, cita que “el condenado por violación NO se encontraba infectado por coronavirus, NO hay circulación comunitaria en la ciudad, y NO hay casos en el lugar de detención. Por lo que la liberación (disfrazada en forma de prisión domiciliaria) se realizó sin fundamento alguno”.

En el mismo contexto, la funcionaria agrega en dicha nota que “En Neuquén, no se ha dictado una acordada como la cuestionada acordada dictada por la Cámara de Casación Penal, pero algunos jueces parecen haberse influido por tales parámetros sin que la autoridad sanitaria les haya pedido accionar alguno. Oportunamente se evaluará el accionar de los magistrados actuantes, por los canales institucionales que correspondan, pero lo que hoy interesa es que los condenados por delitos contra la integridad sexual de las mujeres y delitos graves, vuelvan a las cárceles”.

Finalmente, la funcionaria del ejecutivo municipal capitalino señala la actividad del organismo que representa, destacando que “Nuestra Subsecretaría, asiste, asesora y patrocina a las víctimas que así lo soliciten por lo que recurriremos en los casos que estemos habilitados, estas libertades que consideramos ilegalmente otorgadas y solicitamos a vuestro organismo impulse los recursos en los casos que correspondan, ordene las medidas de su competencia y ofrecemos para lo que considere necesario la colaboración del equipo jurídico de esta Subsecretaría de las Mujeres”.

En el último párrafo de la carta, la subsecretaria adelanta al fiscal que “durante la semana mantendremos reuniones con otras instancias del Poder Judicial, trataremos reunirnos con Jueces del Tribunal Superior de Justicia, con la Asociación de Magistrados y con todos aquellos que podamos sumar esfuerzos para evitar que se consume esta enorme injusticia, contra las víctimas y contra la sociedad toda”.