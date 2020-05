Nueva reunión con mineros de Andacollo; esperan a Gutiérrez

Los 52 mineros de Andacollo que estaban viajando para la ciudad de Neuquén luego de que la empresa Trident Southern Explorations incumpliera el acuerdo al que se había llegado la semana pasada, se reunirán a las 17:30 en Senillosa, en una nueva convocatoria que le hicieron, donde esperan contar con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez aunque esto no fue confirmado oficialmente. Por el momento, el tránsito fue liberado a la altura de Arroyito, donde el grupo que marchaba desde el norte neuquino, fue demorado por personal de Gendarmería.

El delegado de los trabajadores Javier Montañez confirmó en Am 550 y 24/7 Canal de Noticias que personal de Gendarmería Nacional los retuvo en Arroyito y no les permitió seguir circulando, por lo que como medida de reclamo cortaron de manera total el tránsito. Poco después de las 17 fue liberado el paso, al confirmarles una nueva convocatoria con referentes del gobierno provincial; aunque ellos esperan que acuda el propio Gutiérrez.

Alrededor de 230 trabajadores de la mina están reclamando por el incumpliendo de la firma, ya que ayer 4 de mayo se les debería haber depositado una parte de lo adeudado. “La empresa no dijo nada” sostuvo Javier Montañez y ahora esperan que en la reunión se decida cuál es el proyecto que tienen con la empresa. "Esperamos una solución de fondo” dijo el delegado y confirmó que en Andacollo el resto de los trabajadores está realizando medidas de fuerza en el yacimiento y en las oficinas de la empresa.