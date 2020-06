Clima tenso por denuncias cruzadas en fiscalía de Cutral Co

“En 33 años de carrera tengo sumarios de todos los colores, pero ninguno por haber maltratado al personal del Poder Judicial; ni a hombres ni a mujeres” dijo este jueves el fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, a quien una empleada de esa circunscripción lo denunció por presunto “maltrato emocional y físico”. El gremio de los empleados judiciales había anunciado un paro de actividades para este jueves en la II Circunscripción, en “solidaridad con las y los compañeros de la Fiscalía”.

Terán se defendió de las acusaciones en su contra y que se conocieron en las últimas horas, pero que tendrían origen en un episodio ocurrido hace unas tres semanas.

“La última semana de mayo fui a mi oficina por un trabajo que tenía que completar y los mismos empleados de Sejun me dijeron que en la oficina de enfrente había 14 empleados sin barbijos y compartiendo mate” señaló el fiscal.

Para corroborar si lo dicho por esos empleados era cierto “fui enfrente y los primeros cuatro que vi estaban sin barbijos. Les dije que era una vergüenza, que no estaban respetando los protocolos sanitarios, que no podían estar trabajando de esa manera y que se vayan y vuelvan al día siguiente ajustándose a la normativa” afirmó Terán, quien agregó que “antes de irme, les advertí que iba a notificar a la fiscalía general (de José Gerez) debido a que habían violado los artículos 205 y 239”.

En ese contexto, el fiscal señaló: “¿Cómo es posible que nosotros perseguimos y sancionamos a la población por no usar barbijos o no respetar el distanciamiento y ellos que tienen que dar el ejemplo desde el Poder Judicial no lo cumplen?”. “Antes de retirarme me voy mascullando… ¿será posible, la puta madre…?. ¿No van a aprender nunca?”.

Según su apreciación, esa frase fue la tomada para iniciarle un caso por presunta “violencia de género”, e identificó a una empleada, Laura Miguel, como una de las denunciantes.

“Yo las denuncié por su comportamiento antirreglamentario, dijo Terán, quien señaló que a la hora de los descargos, las empleadas admitieron haber estado sin barbijos y compartiendo mate en una oficina.

“Como contrapartida a esa denuncia mía, ellas me denuncian por maltrato una semana y media después, en un episodio que ocurrió cuando me dirigía a una oficina para participar de una importante audiencia ante un Tribunal de Impugnación”, explicó.

“Cuando voy a entrar a la audiencia, la señora Miguel se interpone en la puerta y no me deja ingresar; le golpee el vidrio y le dije: señora Miguel, se puede ir a su despacho?. Y a partir de eso me denunció nuevamente como que la atropellé, la maltraté y le falté el respeto”, agregó.

Por último aseguró que “en 33 años de carrera, he tenido sumarios de todos los colores, pero nunca uno por maltratar a los empleados”.