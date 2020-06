Cayeron un 50% las ventas por el día del padre en Neuquén

Si bien no está todavía el informe final sobre las ventas en la ciudad de Neuquén en referencia al día del padre, Daniel González, presidente de la Asociación del comercio industria producción y afines de Neuquén (ACIPAN) estima que las ventas cayeron alrededor del 50 por ciento y esto coincide a nivel país, donde se registró una caída en las ventas minoristas del 44,2 por ciento.

El gran movimiento que se pudo observar en la zona comercial durante el viernes y sábado, no se reflejó en la cantidad de unidades vendidas, esto puede que sea producto del uso restringido del transporte público y la baja de ingresos, sostuvo el titular de ACIPAN, y destacó que la gente se volcó a los libros, herramientas e indumentaria para regalar.

González afirmó en la primera edición del Noticiero Central de 24/7, que no cree que los horarios habilitados sean una limitación a la hora de las ventas. También mencionó la difícil situación económica de los empresarios, que no han terminado de pagar los sueldos de mayo, y aseguró que se está analizando el pago de los salarios de junio, ya que probablemente no cuenten con el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción que brinda el Gobierno Nacional, aunque esto todavía no está definido. “Lo importante es que, ya sea por la legislación o demás, creo que no está habiendo despidos, todo el mundo está tratando de aguantar esta situación sin dejar a todos los empleados sin trabajo”, dijo González.