¡Contra la nieve y el virus, quiere llegar a Alaska!

La nieve del norte de Estados Unidos y el coronavirus no serán un obstáculo para que el chubutense Martín Echegaray Davies –de 62 años- cumpla su objetivo de unir Ushuaia con Alaska, caminando. Aunque en principio había desestimado alcanzar la meta, en las últimas horas confirmó que continuará su viaje “cuando me otorguen la visa canadiense” y la situación se normalice. “Kuki”, como familiarmente se lo conoce, hace unos meses que está en la ciudad de Fargo, en el límite estadounidense con Canadá y desde allí realizó declaraciones por AM 550 y 24/7 Noticias.

En declaraciones al programa “Viaje al puerto de la noche”, recordó que su desafío fue unir los puntos extremos del continente “por una cuestión personal, los galeses somos un pueblo lleno de hazañas y viajes. Y un día me pregunté ¿por qué no?, y me fijé este objetivo”.

El caminante patagónico –que tiene familiares en Neuquén y Río Negro – recordó que normalmente “arreglo molinos, hago pozos, coloco alambrados” en Chubut, y está acostumbrado “a la vida a la intemperie, en medio del campo”. Por eso “armé un carricatre donde llevo todo lo que necesito, una carpa, un colchón, las cosas para cocinar, las pilchas. Le puse cuatro ruedas de moto y pesa unos 180 kilos”. Además flamean en la parte posterior dos banderas: la argentina y la galesa.

“Los amigos y gente que me ayuda por acá me recomiendan que pegue la vuelta, porque el cierre de las fronteras y esto de la pandemia puede durar mucho tiempo y lo estuve pensando estos días. Lo mejor es pegar la vuelta, qué se le va a hacer, estuve cerca de llegar a Alaska”, contó.

Hasta estos días Echegaray Davies caminó unos 22.600 kilómetros, pasando por todas las capitales de las provincias argentinas y cruzando por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos.

El primer retraso en el viaje lo tuvo al ingresar a Estados Unidos, adonde tuvo demoras para que le otorgaran la visa y debió instalarse en casa de amigos en México: “ahí fue donde me retrasé, porque tenía pensado llegar mucho antes a Canadá y luego a Alaska, para que no me agarrara este frío de 25 grados bajo cero que hacen ahora”.

El chubutense había desestimado llegar a Alaska y regresar a la Argentina, pero en las últimas horas publicó en las redes sociales su deseo de continuar hasta alcanzar la meta. “Aún sigo en Fargo, Dakota del Norte, USA, estoy en un departamento prestado, me encuentro bien de salud, puedo andar por las calles libremente, puedo ir a comprar y sigo esperando que se reabran las oficinas para poder concluir mis planes”, indicó.

El caminante patagónico deberá aguardar la entrega de la visa para cruzar Canadá, la apertura de las fronteras tras el cierre por la pandemia de coronavirus y caminar un poco más de 3200 kilómetros hasta el primer poblado de Alaska.