La Justicia investigará a los concejales de Plottier

Ayer por la mañana volvieron a reunirse, ésta vez en sesión extraordinaria, los concejales de la ciudad de Plottier y, como al inicio de cada acto desde la ordinaria número 9, el Presidente del cuerpo "invitó" a los ediles a retirarse el barbijo. La Justicia Provincial informó que investigará el caso para definir si a los concejales les corresponde una multa económica o una causa penal.

Luego de que este medio publicara la semana pasada, la noticia de que los ediles de Plottier sesionaban regularmente sin hacer uso de los tapabocas y a una distancia menor al metro y medio entre si, el hecho tomó estado público entre los vecinos de la localidad y en las redes sociales se vio reflejado el repudio de los ploterienses por este acto de irresponsabilidad.

En el caso de la sesión extraordinaria N°3, celebrada ayer, viernes 10 de Julio a las 11:03 hs., los ediles volvieron a portar los barbijos antes de iniciada el acto y, cuando todo estuvo en orden, el Presidente, Claudio Pinilla, expresó, "En primer lugar y, dadas todas las condiciones sanitarias, los invito a retirarse los barbijos"; pero en esta oportunidad, tres de los trece ediles presentes, continuaron utilizando el tapabocas durante casi diez minutos que duró la sesión.

El Fiscal Jefe Pablo Vignaroli, dijo a este medio que no estaba enterado de la situación y que por supuesto que le llamaba la atención que en un espacio tan reducido como la sala de sesiones del Concejo Deliberante de Plottier, los concejales no utilizaran los barbijos. El funcionario judicial entendió también, que si los ediles consideran que entre ellos se guarda una distancia "prudente", esto no justifica el no uso del tapabocas porque ambas son medidas complementarias, según las disposiciones legales y sanitarias vigentes. Además, Vignaroli se mostró sorprendido porque, más allá de los tecnicismos legales, la actitud de los ediles representa una contradicción en si misma por tratarse de legisladores, "Es extraño que ellos no se preocupen por dar el ejemplo", expresó el Fiscal y agregó, "Por lo que conozco, ese lugar (Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Plottier) es muy reducido como para garantizar un distanciamiento adecuado".

Respecto a cuales son los pasos que deberá seguir la Justicia a partir de aquí, Vignaroli dijo que inmediatamente daría aviso al Fiscal de Admisión de Casos, para que se inicie una investigación de oficio. No obstante, expresó que él mismo iba a revisar las publicaciones de las sesiones en la página oficial de Facebook del cuerpo.

