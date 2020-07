Le cortaron la cola a una tonina y la tiraron al mar

En plena playa apareció una tonina con la cola cortada. Fue encontrado en la zona de La Rinconada por guardas ambientales de San Antonio Oeste, pero como no tenían la ropa adecuada no se pudieron acercar y solo pudieron sacar fotos. Los biólogos sospechan que puede haber quedada atrapada en las redes de un barco pesquero y para poder levantar la pesca tuvieron que cortarle la cola para liberarlo.

El área de medio ambiente del Municipio de San Antonio Oeste está a cargo del biólogo marino Diego Luzzatto, quien explicó que la tonina es un delfín del tipo botella y no figuraba en los registros de se realiza desde la Universidad del Comahue. Los guarda ambientales lo encontraron pero no pudieron acercarse por no tener ropa adecuada y cuando volvieron la marea se había llevado el cuerpo.

“Muchas veces los cardúmenes van acompañados de delfines y en esa interacción quedan atrapados en las redes”, comentó el biólogo marino y apuntó que "cuando traen la red a cubierta está muerto porque son mamíferos y necesitan de oxígeno. El corte de la cola pudo deberse a dos motivos. Un trofeo o que la cola haya quedado de un lado de la red y la cortaron para desengancharlo".

Para el funcionario municipal para cortar la cola no utilizaron un cuchillo: "Seguramente usaron una sierra porque el corte fue muy perfecto”. Y desestimó por completo que alguien lo haya hecho para comerlo, "acá no se consume”, aseguró.