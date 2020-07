Roca: polémica por el transporte público

Más de 60 días sin resolver el conflicto. Y los usuarios que se manifiestan -todo el tiempo- por las redes y le piden al municipio que se ponga “en acción” tal como lo indica su slogan. Tanto reclamo parece que logró su cometido.

Esta mañana la intendenta de Roca, María Emilia Soria, brindó en Radio La Super más detalles de la propuesta de establecer un servicio de emergencia hasta resolver que empresa podrá hacerse responsable del transporte público de pasajeros. Soria explicó que son tres las propuestas que están sobre la mesa: la de Vía Bariloche, la de Pehuenche y la de Autobuses Santa Fe.

“Ninguna de las tres firmas quiere asumir el costo de los 80 trabajadores que se quedan sin empleo por culpa de la Empresa 18 de Mayo. El gremio UTA consideró que resultan insuficientes, nada alcanzó para satisfacer al sindicato. Incluso la municipalidad podría tomar choferes o mecánicos. Y se habló de conformar una cooperativa, sin embargo, ninguna alternativa agradó a UTA”, explicó Soria

“Es por eso que se avanzó en esta propuesta de establecer un servicio mínimo, con choferes de la municipalidad para conectar los barrios más alejados como La Rivera, Aeroclub, Alta Barda, Mosconi, Chacramonte con el centro”, señaló la intendenta.

“No hay confrontación con UTA pero no podemos desatender a los usuarios, finalizó Soria

Desde la Unión Tranviarios Automotor salieron a responderle. Ángel Rubio, el secretario general señaló que “la empresa que venga a Roca debe absorber a todos los trabajadores. No hay un solo despedido de UTA en todo el país. Se cobra atrasado porque las empresas no tienen recaudación. Pero no vamos a permitir que existan despidos. Cuando vino Pehuenche tomó a los trabajadores de Alto Valle y cuando Vía Bariloche vino tomó a todos los de Ko Ko”, agregó.

“Quiero que entiendan, no vamos a permitir un despido de UTA”, finalizó Rubio.

El gremio que nuclea a los choferes decidió marchar durante esta mañana por las calles de Roca. Y se llegó hasta las puertas de la municipalidad. Logró que esta tarde se realice un encuentro con los concejales para analizar la situación de los trabajadores.