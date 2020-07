El remate del ADOS llevaría a la crisis a unas 500 familias

“Si se cumple con el remate del edificio del Policlínico ADOS, 200 familias se quedarían sin su fuente de trabajo, y otras 300 de manera indirecta; o sea que habría 500 familias que pasarían a una situación de crisis muy grande y grave”, dijo la diputada provincial del Frente de Todos, Lorena Parrilli, al justificar la elaboración de un proyecto de ley para evitar el remate y cierre de la clínica cooperativa.

Según su explicación, el remate del imponente inmueble de Avenida Argentina al 1000 tiene como objeto “pagar unos 100 millones de pesos en concepto de honorarios a abogados”.

Parrilli, en diálogo con La Primera Mañana por AM550, dijo que cuando la Justicia dispuso el remate del inmueble “comenzamos a trabajar en la elaboración de una herramienta que permita que la cooperativa siga trabajando para toda la comunidad”. “Imaginemos la situación de que se remate en este contexto de pandemia”, añadió.

“Junto con todo nuestro equipo del Frente de Todos y otros espacios, presentamos un proyecto de ley que permite suspender los actos procesales” y evitar el remate, afirmó la legisladora. “Este proyecto –acotó- tuvo modificaciones y es más extenso, ya que se incluyen a los geriátricos, a los sitios de diagnóstico, internación y tratamiento”, en el paraguas anti remates.

Dijo también que el proyecto no significa un avasallamiento a una acción el Poder Judicial, ya que “en los argumentos hacemos referencia a las leyes que sí nos permiten intervenir en una situación como esta”, por caso la Constitución provincial y la ley de Solidaridad Social. “El derecho a la salud es de orden supremo, y el Policlínico atiende a muchas personas del interior, en su mayoría adultos mayores, a quienes las prepagas o las clínicas privadas no quieren atender; y el Policlínico ADOS los atiende, y esa es la visión cooperativa: atender a quienes muchos no lo hacen”, afirmó.

Y el otro aspecto que destacó la diputada es el interno. “Si se remata, 200 familias directas quedarían sin su fuente de ingreso, y de manera indirecta otras 300, por lo que imaginemos que serían 500 familias las que pasarían a estar en una situación de crisis muy grande”, explicó.

También dijo que el objetivo del remate del inmueble sería recaudar unos 100 millones de pesos para hacer frente a honorarios de abogados.

El proyecto, firmado por el FdT, Juntos por el Cambio y la Democracia Cristiana, tomó estado parlamentario con moción de preferencia, por lo que el martes próximo será debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales. “En quince días tendríamos esta ley”, remarcó.