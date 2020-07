Asistieron a 22 familias de parajes rionegrinos

Ellos también están aislados. Pero no por consecuencia de la pandemia. En este caso son las intensas nevadas lo que generó que los pobladores de la Región Sur de Río Negro queden aislados. Sumado a las bajas temperaturas que no cesan. Al no poder acceder a los caminos y rutas que los acercan hasta las zonas urbanas más cercanas se hizo necesaria la atención.

Hasta el momento hubo que asistir a 22 familias de los parajes Cerro Alto, La Fragua, Pichileufu y Pichileufu arriba; Cerro Mesa y Paso de Los Molles.

El intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef consideró que “estamos recorriendo y asistiendo con todo el esfuerzo de los agentes municipales, viajamos con 10 personas en tres vehículos y llevamos todo lo esencial, que están requiriendo los pobladores, en este momento”.

Explicó que “hay salir con la pala y tratar de abrir camino, con puro esfuerzo físico de los trabajadores de la municipalidad, así que les quiero hacer un reconocimiento especial a ellos”.

Ayuelef detalló que se lleva la asistencia de garrafas que están comprendidas dentro del Plan Calor del Gobierno provincial, forraje, maíz y módulos alimentarios.

Destacó que personal municipal realizó un viaje a la zona de Pichi Leufú arriba para poder asistir a un total de 4 familias que ante las fuertes nevadas quedaron aisladas, en este viaje se entregó forraje para los productores de esa región, también un módulo alimentario para un poblador en particular y garrafas sociales