Este año los grandes campeones se venderán por internet

"A las vacas y a las ovejas no les importa si hay coronavirus o no", aseguró Juliana Bugiolacci, presidenta de la Sociedad Rural de Viedma, encargada de anunciar que la tradicional expo ganadera que organizan todos los años, esta vez se realizará sin público y de manera virtual.

La muestra virtual se va a limitar a ganado, no va a estar la parte comercial e industrial; los cabañeros remitirán material fílmico de los animales que van a poner a la venta para que los productores lo puedan consultar 20 días antes, luego van a mandar los animales con el chofer, los van a bajar en el predio y van a quedar a cuidado de la gente de la Rural y de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Patagones

Los cabañeros mandarán las grabaciones de sus animales 20 días antes y en la última semana los enviarán con un chofer y quedarán en el predio a resguardo y el remate se hará de manera virtual. Esta plataforma también servirá para que los interesados en la compra de ejemplares puedan ver los animales en cualquier momento.

Bugiolacci reconoció que no hay muchos antecedentes para poder afrontar el desafío anual, pensando que los cabañeros deben vender y los productores comprar.

Agregó que “se va a hacer una jura sin público, y los propietarios van a pedir un turno para poder ir el sábado a ver los animales que marcaron para constatar si es lo que quieren, y el domingo se va rematar en forma virtual”.

Recordó que los animales no están afectados ni transmiten el virus, por eso “se mantuvo la fecha y queremos hacer las cosas lo mejor que se pueda en función de lo que la tecnología permite”.

Aunque no habrá público, sólo podrán ingresar al predio los jurados, mientras que el remate por internet será la gran atracción de la edición de este año.

Desde la Sociedad Rural creen que el resultado va a ser bueno y “aunque no nos gusta lo virtual en comparación con lo presencial, la compra de reproductores es necesaria, se debe hacer en la época que estaba pautada la exposición, y por eso decidimos organizarla a través de una plataforma virtual y que las ventas se puedan realizar", finalizó la presidenta.