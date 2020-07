Bronquiolitis, sin vacuna pero con menos casos por la “no circulación”

Este año, el surgimiento de un nuevo virus y la pandemia por la COVID-19 que nos compromete a todos, fue y aún sigue siendo motivo de mucha preocupación. Sin embargo, no debe desatenderse otros virus y enfermedades que en esta época comienzan a circular y que al igual que el coronvirus no tienen vacuna: la bronquiolitis. Se trata de la inflamación de los bronquiolos, es decir, los bronquios de menor diámetro en los pulmones. En los niños son mas pequeños y es por ello que la padecen en los primeros 6 meses de vida.

En general todo comienza como un resfriado y luego con mayores dificultades para respirar. Los síntomas se agudizan cuando el menor no come, no duerme o los padres notan que el niño está agitado.

Para acudir a un exitoso tratamiento es necesario determinar qué causa la bronquiolitis. Mónica Reyna, médica pediatra (mat. Nqn 3774) aclaró que hay causas externas como el humo del tabaco o el humo producto de la calefacción a leña, la combustión en el ambiente, pero también las causas internas como los virus, por ejemplo el de la Influenza.

En el 2017 fallecieron más de 800 mil chicos menores de cinco años en todo el mundo por infección respiratoria según la OMS.

Cuando la bronquiolitis no se trata puede ser peligrosa por la insuficiencia respiratoria que ocasiona lo que conlleva a un inmediato tratamiento con oxígeno. El virus sincicial respiratorio (VSR) es el motivo más importante de la bronquiolitis en todo el mundo. En la Argentina, fue la causa por la que estuvo internado el 62 por ciento de los pacientes en 2019, seguido por el virus de la gripe y el adenovirus.

Oxígeno, corticoides para desinflamar la vía respiratoria o broncodilatadores en aerosol son algunos de los tratamientos de sostén frente a la ausencia de la vacuna.

Reyna remarcó que es importante la vacunación desde los 6 meses hasta los 2 años “contra la gripe”. Sin embargo, para la bronquiolitis no hay vacuna y “tampoco hay proyectos” como ocurre con el coronavirus que acecha en estos últimos tiempos. La médica pediatra agregó que “los virus estacionales tienen un alto poder de mutación” lo que dificulta el desarrollo y prueba de una vacuna. Por lo tanto, “el único remedio es la prevención”, remarcó.

Hay menos casos de bronquiolitis producto de que los chicos están mas tiempo en sus casas y no se exponen a factores que inciden en la propagación del virus. Lo mismo ocurre con otras enfermedades respiratorias como la neumonía aseguró la especialista en Cambio de Aire por AM550 La Primera.