Un rionegrino le envió una carta a Alberto Fernández

En estos últimos meses se vio protestando en las calles a los retirados de la Policía de Río Negro. Incluso se llegaron hasta la mismísima casa de Gobierno para realizar “La marcha de la vergüenza” cuando el gobierno provincial dispuso entregarles módulos alimentarios. El reclamo es histórico. “Estamos reclamando por cobrar lo que nos deben, no otra cosa. Son aumentos de 2019 y 2020, además de los juicios ganados por liquidaciones mal realizadas. Hace más de 10 años que venimos reclamando porque cada vez que la provincia da un aumento, se tarda entre 7 u 8 meses en hacerse efectivo. Cada vez estamos perdiendo más poder adquisitivo y ni el Gobierno ni ANSES se quieren hacer cargo de la situación” señalaron. Desde el 2016 perdieron el 73% del poder adquisitivo de los salarios. Algunas jubilaciones y pensiones rondan un en 50% menos que la mínima nacional. Hay quienes cobran 10 mil o 4 mil pesos, expresaron.

Cansados de reclamar y no obtener respuestas un oficial principal retirado le escribió una carta al presidente Alberto Fernández. Él es Raúl Chavarria, por su trabajo de más de 20 años prestó funciones en Luis Beltrán, Bariloche, Roca, Allen. En la carta Chavarría explicó que “conozco perfectamente que los sueldos de las Fuerzas Armadas se integran de una serie de suplementos no remunerativos que realmente han desquiciado en funcionamiento de la Fuerza.

No solamente de la postergación de sus sueldos sino también de percibir una parte de sus ingresos de manera “rara” porque no me gusta decir en negro. Esos suplementos no remunerativos que al final de la carrera cuando se retiran tiene un peso enorme que no fueron computados para nada. Y sé que muchos hicieron juicios por esto y hoy tenemos un gran desorden en el sistema salarial de las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, permítame decirle Sr. presidente que, en la Provincia de Río Negro, Los Policías en actividad, retirados y pensionadas:

1) Los activos también cobran de manera “rara".

2) Los Retirados y Pensionadas no cobran esos suplementos “raros”.

3) En los Retirados y Pensionados los que hicieron juicio al Estado y ganaron cobran una cosa y los que NO hicieron juicios al Estado cobran menos y son los más perjudicados. Eso tampoco es justo.

4) Acá en Río Negro, también hay desquicio, cosas “raras”, iniquidades y desigualdades.

Sabe que más presidente, le enumero las "Desigualdades y Discriminaciones " que estamos padeciendo los pasivos policiales de Río Negro:

El Senador Martín Doñate presentó el Proyecto de Ley Zona Austral que ingresó bajo Expte. Nro. S-241/20 por la Dirección de Mesa de Entradas del Senado de la Nación. Hoy con giro para su tratamiento en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y en Presupuesto y Hacienda

El “único requisito “que la norma contempla es que el beneficiario resida o vida en esas Provincias. Así las cosas, surge que el abanico de pasivos policiales de Río Negro no se encuentra comprendido en este Proyecto, por lo que acá se visualiza la primera desigualdad

Señor presidente a partir de Julio de este año, ANSES comenzó a pagar a unos 200 Pasivos Policiales Rionegrinos el concepto de zona austral a partir de un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia. Y cobraron los que iniciaron la demanda judicial contra el Estado. Acá la segunda desigualdad, ¿por qué? porque los que entendieron que el concepto mencionado era un derecho y con la plena confianza que ANSES comenzaría a pagarlo, no iniciaron juicio por ende y a las claras no cobraron.

Señor presidente, su mensaje de " reconocimiento a las Fuerzas Federales " fue lo que me llevó a escribirle estas líneas. En primer lugar, para agradecerle ese gesto hacia esas Fuerzas de Seguridad, y también porque entendí que sus "palabras" avalan nuestro fundamento en cuanto a que nos corresponde cobrar el concepto " zona austral ".

Si bien el Proyecto tiene giro a las Comisiones entendemos que al mismo se le pueden realizar unas correcciones para que nos pueda incorporar y no discriminarnos.

Apelo a su capacidad como hombre del Derecho, apelo a su buena predisposición, apelo a su sensibilidad, y por último apelo a su sano juicio y criterio de Justicia, para con quienes están siendo tratados con desigualdad y discriminación termina la carta de Chavarria.

Ya la envió y con copia a los cinco diputados rionegrinos: Luis Di Giacomo, Martín Soria, Susana Landriscini, Lorena Matzen y Ayelen Spósito. Y también a los senadores: Martin Doñate, Silvina Garcia Larraburu y Alberto Weretilneck. Ahora espera la respuesta del presidente Fernández.