Hospital es un polvorín: agotados y sin camas

El Hospital López Lima de Roca es un polvorín, con declaraciones cruzadas entre los médicos y con apreciaciones distintas sobre cómo se maneja la evolución de la pandemia desde el Ministerio de Salud de Río Negro.

Esta mañana en Radio La Super, la directora del Hospital, Ana Senesi, manifestó que la situación sanitaria en General Roca está complicada, aunque destacó que todo es dinámico y va cambiando. “El fin de semana llegamos al 100% de ocupación de camas de la Unidad de Terapia Intensiva Pero hoy tenemos 2 camas disponibles”, indicó

Detalló que, en la parte privada, “la Clínica Roca tiene 14 camas, en tanto que el Sanatorio Juan XXIII tiene 21 camas UTI.” Señaló que en el Hospital hay 13, de las cuales 11 están ocupadas. Destacó además que hay 6 camas más en Allen que se van a habilitar para descomprimir la situación actual de Roca». Sostuvo que «podríamos armar más camas en el López Lima, pero si se te cae el recurso humano no podés mantener las camas, aunque las tengas. El personal está muy agotado».

De los internados en UTI del nosocomio público, Senesi destacó que «5 tienen coronavirus, el resto padecen otras patologías. Solo el 5% de los enfermos de Covid-19 son críticos».

En cuanto a los pacientes con síntomas leves o moderados que no requieren de asistencia mecánica respiratoria, indicó que «estamos derivando pacientes a Allen, Ingeniero Huergo y Villa Regina».

Sin embargo, ratificó que «el Hospital todavía da respuestas. Cuando nosotros no pudimos dar respuestas, la Clínica Roca generó 4 camas y nos dio respiro. Y así vamos trabajando en conjunto».

Respecto a un foco de contagio que se generó en la UTI del Hospital y por la cual se confirmaron 3 enfermeros, sostuvo que «apenas nos anoticiamos de la situación, se hizo un hisopado general y se aisló preventivamente a los contactos estrechos. Resultaron 3 enfermeros positivos de Covid-19 y hubo otros 2 contagios más pero que habían hecho un soporte en el sector, no necesariamente son de la UTI».

Sobre las declaraciones públicas realizadas por Cristina Orlandi, la jefe de terapia intensiva del Hospital quien señaló que el nosocomio estaba colapsado y que el Ministerio de Salud ocultaba las cifras, Senesi sostuvo que «son tantas las personas involucradas, entre médicos, enfermeros, profesionales y voluntarios, que es imposible ocultar números. El que no lo cree, que se acerque y vea como trabajamos, ahí se acaban las dudas. Incluso los invitamos a colaborar como voluntarios, bienvenidos".

Sobre el sumario iniciado por Salud Pública contra Orlandi, Senesi indicó que “el sumario no tiene nada ver que con lo que dijo públicamente. Cada uno puede decir lo que piensa. La investigación -pedido de informes- se inicia tras la denuncia de trabajadores del área. No es un sumario, es una investigación que se inicia tras la denuncia efectuada por el gremio ATE. El procedimiento se dejó de aplicar y es lo que estamos investigando. Estamos todos aprendiendo», expresó.

"No nos sentimos acompañados por la comunidad en cuanto a las medidas que les pedimos: distanciamiento, no compartir mates o no hacer reuniones sociales. Tenemos un video de personas en la puerta del Hospital en donde se ve que todos toman mate y lo comparten".