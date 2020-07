Viedma podría quedarse sin transporte urbano

El transporte urbano de colectivos está generando dolores de cabeza a más de un municipio rionegrino. En el caso de Roca, al menos por ahora, toma forma la cooperativa conformada por extrabajadores de la Empresa 18 de Mayo que hasta hace 80 días prestaba el servicio. Hoy Viedma vive una situación parecida. Es que el empresario Fabricio Balogh, propietario de las Empresas La Comarca y Ceferino que brindan el servicio de transporte urbano en Viedma advirtió que no puede pagar los sueldos de los choferes.

En declaraciones a la Radio Noticias de Viedma, señaló que “se endeudaron con dos bancos para poder pagar los sueldos y hoy están en una crítica situación, a tal punto que le ofrecieron que se haga cargo el Municipio con sus propios coches. Confirmó que levantarán el servicio en el tramo hacia El Cóndor, porque no pueden sostener la rentabilidad.

Indicó que vienen de prórroga en prórroga, sin un llamado a licitación claro y dentro de 40 días se cortarán las frecuencias. "Hasta acá llegamos, es una situación que la hemos comunicado por nota y quizás ésta es una forma para poder llegar a una solución de la línea, que nosotros dejemos de hacerla y que la haga otro" explicó.

Balogh explicó que “estamos yendo a pérdida como la mayoría de los transportistas del país, salvo los del AMBA. En pos de esa responsabilidad que tenemos con la gente que trabaja con nosotros nos endeudamos tanto en el Banco Santander como en el Banco Nación, en números importantes, siempre con la finalidad de poder cumplir con los sueldos, obligaciones, proveedores y demás como lo hemos venido haciendo".

Explicó que previo a la pandemia "no hemos tenido nunca paros por falta de pagos, sí son recurrentes en otros lugares de la provincia como los casos de Roca y Bariloche siendo que tienen el boleto mucho más caro que en Viedma, que reciben subsidios muchos mayores a los que recibe Viedma".

"Hoy por primera vez en la historia de la empresa, nos encontramos con una situación en la que no hemos podido pagar los sueldos de junio, mucho menos los aguinaldos, debemos en la AFIP y en todos lados y que mediante decreto nos obliguen a seguir haciendo un servicio a pérdida, sin por lo menos sentarnos a charlar ni nada, me parece que no va y hasta acá llegamos" detalló.

Asimismo, el empresario manifestó que a esta altura le ofrecieron al Municipio que se haga cargo de la explotación del servicio con sus propios coches.

Comentó que la línea urbana es 100 por ciento deficitaria y "el que crea que es una mina de oro es cuestión de sentarse en la empresa con nosotros, nosotros vamos a dónde quiera, le mostramos los números y hasta le podemos hacer un convenio para que se queden con la empresa. Se lo hemos planteado al Municipio, hay otros casos como la Municipalidad de Santa Rosa que se hizo cargo de la línea, la Municipalidad de Roca hizo un servicio de emergencia porque no se presentó ninguna empresa, hay opciones y habrá que analizarlas y verlas".

Aclaró ante todo que no están pidiendo un aumento del boleto, "simplemente ver cómo se puede seguir. En el caso de El Cóndor nos quedan 40 días de una prórroga y no lo podemos hacer más, después veremos qué es lo que sucede con las líneas urbanas" finalizó Balogh.