El coronavirus cobró 2 vidas en Neuquén, en 24 horas

La curva ascendente del coronavirus sigue sin freno en Neuquén: sólo este viernes se informaron dos decesos, uno al mediodía y otro esta noche. Además, se notificaron 15 nuevos casos positivos, ascendiendo a 344 en toda la provincia. En este contexto, en las últimas horas hubo un fuerte sacudón político que dio de lleno en las políticas sanitarias que viene llevando adelante el gobierno de Omar Gutiérrez: se reemplazó la cúpula del SIEN (Sistema de Emergencias Médicas), a cargo de 120 familias -es decir 300 pacientes con coronavirus- que se encuentran internadas en sus domicilios.

El Comité de Emergencia informó esta noche de un nuevo deceso: un hombre de 70 años, de Cutral Co, vinculado a la situación del ADOS y con comorbilidades, que se encontraba internado en un sanatorio de dicha localidad. Por la mañana, se había informado la muerte de un hombre de 72 años de Piedra del Águila, también vinculado a la situación del ADOS y con comorbilidades (diabetes), que se encontraba internado en el hospital Castro Rendón.

En cuanto a los casos positivos, se sumaron al listado 15 nuevos, con el siguiente detalle: ● Un hombre de 51 años, un joven de 26 años, un hombre de 59 años y un hombre de 41 años, todos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados. ● Una mujer de 59 años y un hombre de 63, ambos de Neuquén capital, sobre los cuales se investiga su nexo epidemiológico. ● Un hombre de 46 años de Aluminé, un hombre de 35 años de Plottier y un hombre de 54 años de Centenario, todos contactos estrechos de casos confirmados. ● Un adolescente de 14 años y un hombre de 37 años, ambos de Neuquén capital, contactos estrechos de casos confirmados. ● Una joven de 27 años, de Neuquén capital, sobre la cual se investiga su nexo epidemiológico. ● Una niña de 10 años y un hombre de 33 años, ambos de Aluminé, contactos estrechos de casos confirmados.

En este contexto, cada vez más difícil aunque previsible, va en aumento el número de personal de salud contagiado -incluido en las estadísticas mencionadas- que por ejemplo, en el caso del SIEN, ya son 17.

En la misma jornada, desde el gobierno provincial se anunció que la titular del SIEN, la doctora Luciana Ortíz Luna, era reemplazada por Luciana Analía Obregón, médica cirujana y especialista en terapia intensiva y cuidados críticos. El episodio desencadenó un escandaloso “hilo” de comentarios en las redes sociales, a favor y en contra, pero evidenciando una fuerte crisis puertas adentro del sistema de salud de la provincia.

Al respecto, esta noche en Noticiero Central, Segunda Edición, Luciana Ortíz Luna comentó que se enteró de su desplazamiento unas horas antes. “En realidad hace una hora o un poco más, me llamó la subsecretaria de Salud (Andrea Echauri) y me informó de mi desplazamiento del cargo. La verdad, que en este momento donde hay 17 compañeros del SIEN que están contagiafos, donde ninguna autoridad de Salud se preocupó por ellos ni los llamó, seguramente esta decisión creerán que es la mejor. Me dijeron que me desplazaban por no seguir los lineamientos de trabajo”.

Mirá la nota completa a Luciana Ortíz Luna: