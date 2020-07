Gutiérrez: "Buscamos promover el consumo y la demanda"

La apertura de actividades económicas con vistas a la pos pandemia, la situación actual de la sanidad provincial, las obras acordadas con el gobierno nacional, y otras cuestiones urgentes de la coyuntura fueron abordadas por el gobernador Omar Gutiérrez, en una conferencia de prensa brindada este jueves.

“Este es uno de los tantos planes de reactivación sectorial que vamos a implementar, en este caso para el comercio, como ya lo hicimos con el turismo, pero en los próximos días presentaremos planes para la reactivación de los sectores productivo, industrial, y de servicios” comentó el gobernador en la apertura de la conferencia.

En cuanto a las promociones que llevará adelante el BPN, el ministro de Economía e Infraestructura, Guillermo Pons comentó que "estos planes financieramente son mejores que el Ahora 12".

En cuanto al diagnóstico previo de la situación, el Gobernador comentó: "Hay un retraso en el consumo. De cada 10 personas, un 35% no ha tenido grandes consecuencias económicas. Otro 35% se ha visto derrumbado por completo, y el 30% restante está en una situación intermedia. Lo que estamos buscando aquí es estimular la rueda de la economía a partir de poner en marcha el consumo, porque hay un flujo guardado, atesorado. Por eso la liquidez que tiene el sistema. Lo que buscamos con el desarrollo digital, con las promociones, descuentos, planes de pago con tasas bajas, es estimular el consumo para que la rueda vuelva a girar".

En tanto, Gutiérrez confirmó: "Buscamos promover el consumo y la demanda, y acompañar la estrechez y los cuellos de botella. Es cierto que hay un stock almacenado, pero ese stock tiene que ver con compromisos de las empresas que se han visto debilitadas por el contexto, pero que han tenido ayuda de los gobiernos Nacional y Provincial"

Sobre los sectores elegidos en estos planes presentados, el mandatario neuquino aclaró: "Estas medidas no buscan decir que un sector es más importante que otro. Porque también se está trabajando en un plan de reactivación del sector del transporte, que es uno de los más perjudicados o dañados. Para nosotros cada plan tiene la misma importancia".

"No hay reactivación si no hay actividad. No pongamos el carro delante de los caballos" manifestó Gutiérrez, y añadió: "Esta es una inversión fiscal que está haciendo el conjunto de la sociedad. No se trata de una cesión, ni una pérdida. La actividad económica es la que nos va a permitir recaudar y pagar. Son 40 millones de pesos estamos invirtiendo por mes, y un total de 360 millones hasta diciembre.

Por otra parte, el gobernador ponderó la actitud del pueblo neuquino ante la pandemia: "Quiero felicitar y agredecer el comportamiento ciudadano de toda la provincia de Neuquén. Ayer estuve en Buenos Aires y quiero puntualizar en esto, el pueblo neuquino está teniendo un excelente comportamiento".