Puso en marcha el molino del museo y hace harina

Hace casi cuarenta años, Mervin Evans construyó con sus manos una réplica de un molino harinero que utilizaron sus antepasados para transformar el trigo que producían en las lomadas de Trevelin, Chubut. Lo hizo como un atractivo turístico y para testimoniar cómo era la vida y producción de los galeses que llegaron a esa región hace 150 años. La pandemia por coronavirus le despobló de turistas el lugar y pensó “yo no me voy a fundir, algo tengo que hacer, asique puse en marcha el molino del museo y me puse a producir harina, como en los viejos tiempos”, contó por AM 550 y 24/7 Noticias.

“El motor” del molino es una rueda gigante de más de cuatro metros de diámetro, de madera, que es impulsada por un hilo de agua que llega de las vertientes. Pero la estructura no aguantó la producción de harina, por lo que “tuve que hacer una nueva, de metal, para que pueda soportar el trabajo que hacemos desde las 10 de la mañana hasta entrada la noche”, indicó.

Esa rueda tiene una serie de ejes y engranajes –también de madera- que van moliendo el trigo y lo transforman en harina “pero yo dejé de lado la producción de todos los tipos que se pueden hacer y me estoy dedicando sólo a la integral, que es más sana”, señaló. En estos meses, básicamente está llegando al mercado de Esquel y de la Comarca Andina, a partir de las tres toneladas de trigo que le compró a un productor (“también de la colectividad galesa”) que produce trigo siguiendo la tradición de los colonos que llegaron a esa región a fines del siglo diecinueve.

En diálogo en el programa “Viaje al puerto de la noche”, agregó que “el margen de ganancia que deja esta producción apenas alcanza para cubrir los gastos y no fundirme”, por lo que en el mediano plazo apostará nuevamente a “la multitud de turistas que vienen de Buenos Aires, de otras partes del país y del mundo” a apreciar las bellezas de un lugar paradisíaco en nuestra Patagonia.