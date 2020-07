Cientificos barilochenses varados en Estados Unidos

La puesta en órbita del satelite rionegrino SAOCOM 1B construido por INVAP fue demorada y un grupo de científicos de Bariloche que viajaron para ultimar los detalles ya cumplieron su tarea y no pueden regresar al país. El regreso no es sencillo ya que no hay vuelos comerciales y la misión de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales recién volverá luego del lanzamiento.

El grupo de 12 barilochenses que en su mayoría trabaja en la empresa estatal rionegrina INVAP y que cumplen distintas funciones dentro en el proyecto del satélite que medirá la humedad de los campos viajó el 3 de julio en un vuelo especial de Austral hasta Ezeiza y de allí junto con toda la misión al estado de Florida, donde debieron cumplir con una aislamiento obligatorio de 10 días, para luego comenzar a ultimar detalles y realizar las pruebas y simulaciones del SAOCOM en tierra.

Con la tarea ya cumplida, recibieron la noticia de la empresa SpaceX que e vehículo lanzador se encontraba demorado, por lo que la puesta en órbita se postergó para fines de agosto. Al haber superposición con otras misiones espaciales, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reprogramó la agenda de despegues de la Base de Cabo Cañaveral y el turno del satelite argentino es para fines del mes próximo, dependiendo de las buenas condiciones meteorológicas.

Existe una posibilidad de que la mitad de la delegación argentina regrese al país, pero sólo lo podrían hacer en un vuelo especial de repatriación de los que hizo Aerolíneas Argentinas durante los primeros meses de pandemia y deben ser autorizados por el presidente de la Nación.