Huincul se reserva derecho de admisión y salida

Los intendentes Gustavo Suárez y José Rioseco, de Plaza Huincul y Cutral Co, respectivamente

Hace 3 días que la comarca petrolera registra un progresivo aumento de contagios por coronavirus: sólo el lunes se informaron 7 casos. Esta situación llevó a que hoy, los intendentes Gustavo Suárez y José Rioseco, de Plaza Huincul y Cutral Co respectivamente, anunciaran nuevas medidas de restricción horaria y de circulación. Pero además, se fijó que aquellas personas que deban viajar por una urgencia, deberán solicitar el permiso con 48 horas de anticipación al municipio de Huincul.

Entre los anuncios, además se informó que a partir de mañana miércoles, los comercios atenderán de 9 a 19 horas y el domingo sólo salidas recreativas.

“Para evitar la circulación tomamos las medidas de volver al inicio donde el municipio únicamente funcionará en los sectores de servicios indispensables y el resto se quedará en sus hogares para evitar una mayor circulación”, indicó Rioseco. Recalcó que “ambos intendentes estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para que esto no llegue a ser comunitario y que podamos estar volviendo a la normalidad, en no demasiado tiempo”.

En la conferencia de prensa, Suárez indicó que “queremos llegar a sostenerlo en el tiempo lo más posible, pero si esto no se controla habrá que tomar otras medidas”, y sin dar mayores detalles, confesó que les piden volver a Fase 1 pero “no es fácil retroceder. Hay que tener en cuenta que esas economías sostienen a muchas familias de nuestras dos ciudades. Buscamos no afectar el mercado interno de las dos ciudades y trabajamos internamente para no afectar más a los vecinos ni la prestación de servicios”.

En cuanto al derecho de admisión, para entrar o salir de la ciudad, se indicó que quienes deban viajar y salir del ejido municipal “por motivos impostergables y/o razones médicas, deberán justificar la salida y solicitar el permiso correspondiente”. Para el caso, se deberá enviar un mail a la siguiente dirección: muniph33@gmail.com con 48 horas de anticipación y el Comité de Emergencia local lo evaluará. “En la solicitud deberá detallar sus datos completos, motivo de viaje, con su respectiva justificación, y tiempo estimado de permanencia, debiendo esta limitarse exclusivamente al trámite declarado”, se aclaró.

Estas son las medidas: