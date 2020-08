Para sumar internados trasladan pediatría de Cipolletti

A la poca disponibilidad de camas de terapia intensiva que queda en Cipolletti, se suma la gran demanda de internación de pacientes moderados con coronavirus, por eso desde el Ministerio de Salud y la dirección del Hospital Pedro Moguillansky se decidió restructurar las áreas y el sector pediatría lo trasladarán al edificio de la vieja Clínica Arenales, donde alguna vez funcionó la delegación municipal Zona Norte.

Se decidió hacer una reorganización y se traslada la Unidad Pediátrica para poder ampliarse la capacidad de UTI o de pacientes moderados. Al estar dentro de este departamento con tanta circulación, necesitamos contar con mayor cantidad de camas para internación Noticias Relacionadas Di Tella dijo que en Cipolletti no habrá restricciones

Según la información que brindó Mercedes Iberó, la secretaria de Salud, desde hoy comenzó el traslado de niños internados. "Se decidió hacer una reorganización y se traslada la Unidad Pediátrica para poder ampliarse la capacidad de UTI o de pacientes moderados. Al estar dentro de este departamento con tanta circulación, necesitamos contar con mayor cantidad de camas para internación".

El edificio de la Arenales al 300 pertenece a la Municipalidad de Cipolletti y a comienzo de la pandemía se estuvo acondicionando el lugar para la posible internación de pacientes con covid. Pero finalmente esa alternativa no prosperó y el Ministerio de Salud decidió utilizarlo para la internación de chicos con patologías comunes, que no sean enfermos de coronavirus y que tampoco su gravedad demande una atención más compleja porque no se puede montar allí una terapia intensiva.

Hasta anoche, en la ciudad había sólo 6 camas de terapia intensiva libres entre las instituciones privadas y el hospital. "Tenemos el 86,33% de ocupación en todo Cipolletti, con 3 camas libres en el Hospital, en la Fundación y en el Policlínico no hay lugar y quedan 3 en el Sanatorio Río Negro", detalló Iberó.

Actualmente en Cipolletti hay 55 pacientes activos.