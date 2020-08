Reclamo de transportistas privados en toda la provincia

Desde las 8 de la mañana transportistas autoconvocados se manifiestan por las calles de Neuquén y en otros municipios de la provincia, a la espera de respuestas por parte del gobierno provincial tras permanecer sin trabajar desde el inicio de la cuarentena desde marzo.

Mónica Ferrucci, Referente de la Unión de Transportistas Autoconvocados de Neuquén, afirmó por AM 550, que desde el 29 de julio pasado están en diálogo con distintos funcionarios provinciales pero no obtienen respuestas concretas. Solo tuvieron una propuesta del centro Pyme y la posibilidad de obtener dos líneas crediticias “agiornadas” no exclusivas para el sector por la emergencia, que son créditos del BPN para el pago de haberes y otras de bienes de capital con una tasa del 24%.

El pedido concreto de los transportistas de estas pequeñas y medianas empresas no es por subsidios, sino que se les garantice el acceso al financiamiento para enfrentar las consecuencias económicas que los mantiene sin facturación y totalmente paralizados.

“Hasta el día miércoles esperamos con paciencia” sostuvo Ferrucci, y destacó que buscan básicamente respuestas para que les garanticen el acceso a las líneas crediticias, con mayor cupo de la Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) y una baja de la tasa de interés.

La movilización se hará en toda la provincia, en algunos lugares se ha logrado la eximición de tasas municipales y del pago de patentes, se ha logrado algún acuerdo con Rentas y falta la negociación, según explicó Ferrucci, con AFIP. La referente de los transportistas sostuvo que los reclamos serán de manera pacífica, sin cortes de calles desde la Plaza de las Banderas hasta el centro de la ciudad y con movilización hasta Casa de Gobierno.