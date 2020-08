Hay “empate” en las opiniones para volver a clases

En la comunidad educativa están repartidas por igual las opiniones para volver la escuela: 46% en desacuerdo y 45% a favor de regresar. En paralelo, los estudiantes definen con un 85% que extrañan a sus amigos, sobre un total de 1015 consultados, según reveló este martes el gobernador Omar Gutiérrez.

“Camino a las Escuela” es una consulta que realiza el Consejo Provincial de Educación de Neuquén, donde se propone conocer la opinión de la comunidad educativa sobre el regreso a clases. Se sabe que serán presenciales de manera escalonada y gradual, pero aún no hay fecha.

Esta mañana, en conferencia de prensa, Gutiérrez adelantó que en el marco de esos espacios, ya se conocen algunos datos del sistema de consulta. De un total de 2017 estudiantes, “el 85% quiere volver a clases para ver a sus amistades”, comentó. En cuanto a la opinión de la comunidad educativa en general, manifestó que “el 46 por ciento no está de acuerdo con regresar, el 45% si quiere regresar, y aproximadamente del 10 por ciento tiene miedo”.

Al respecto, el gobernador indicó que “se buscará acordar para esa vuelta a la escuela, no puede haber un solo integrante que no esté convencido, no lo vamos a llevar a la rastra y vamos a sumar todas las medidas de seguridad que sean necesarias”.