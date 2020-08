“El problema no son los comercios, son las juntadas”

A los pocos minutos de conocerse la resolución de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, anunciando el regreso a Fase 1 de 14 localidades del Alto Valle; comenzaron a hacerse sentir las voces de rechazo. Los comerciantes salieron a la calle, poco después de las 22 horas y la misma foto se replicó en diferentes ciudades, anunciando que no cerrarán las puertas. “Estamos reunidos por Zoom con las 13 Cámaras y vamos a entregarle a la gobernadora un documento, no hay contagio en los comercios, el problema son las juntadas”, expresó José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Comercio cipoleña.

El documento se estaba terminando y se iba a presentar a primera hora del lunes, día que, según la gobernadora, sería utilizado para reacomodar y desde el martes, volver a la Fase 1 de aislamiento social y obligatorio.

“Estamos indignados con el mensaje de la gobernadora, no le vamos a decir qué hacer, pero le vamos a presentar un documento donde rechazamos su propuesta. Acá la problemática no pasa por los comercios, el foco está en las juntadas. No podemos seguir pagando los costos, porque estamos trabajando para mantener a todos: los hospitales, los respiradores, a los políticos, a todos”, explicó Bunter, referente de Cipolletti.

A los pocos minutos de terminar la conferencia de prensa de Carreras, anunciando el regreso a la Fase, caravanas de autos salieron a las calles en protesta. No sólo en Cipolletti, sino además en Roca, en Huergo, en Allen y en Villa Regina, entre otras localidades.

Algunos comerciantes manifestaron no sólo que no acatarían la cuarentena obligatoria (desde el 25 de agosto hasta el 7 de setiembre inclusive) sino que no dudaban en responder violentamente ante quienes intentaran prohibirles mantener sus puertas abiertas. “Sentimos muchísima impotencia, esto no da para más”, explicó Bunter.

Para este lunes se espera que, a la resolución provincial, cada municipio adhiera en iguales términos o no. En ese sentido, se esperaba una resolución del intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, que consideraría el reclamo manifestado por los comerciantes, ya que fuentes consultadas, admitieron que tampoco el médico y jefe comunal, estaba en un total de acuerdo con lo expresado por la gobernadora. “Él conoce y entiende nuestra situación”, dejaron entrever los comerciantes.

En sintonía, pero desde un primer momento, se expresó María Emilia Soria, intendenta de Roca. Ya en la conferencia, la gobernadora Carreras anunció que era la única jefa comunal que había anunciado reparos al regreso a la Fase 1 y le pidió, que en todo caso, lo hiciera por escrito.

En sus redes sociales, este domingo, Soria expresó: “Tal como mencionó la gobernadora en la conferencia de hoy, le manifesté mi desacuerdo con la decisión de volver a Fase 1 en Roca.

Hace pocos días se dispuso la habilitación a los gastronómicos y ahora se plantea avanzar hacia el otro extremo. No hay claridad en el rumbo de la política sanitaria provincial.

Comparto la preocupación por la saturación del sistema sanitario y coincido en que se deben tomar medidas urgentes para frenar el crecimiento de la curva de contagios. También concuerdo en que, para frenar los contagios, debe disminuir la circulación de personas en la ciudad. Pero no estoy de acuerdo en que ir a Fase 1 sea la solución.

Está comprobado que los focos de contagio no están en las actividades laborales, comerciales, productivas ni deportivas que funcionan con rigurosos protocolos sanitarios; sino en las reuniones sociales, almuerzos familiares o de amigos, asados, cumpleaños, rondas de mate y encuentros entre personas sin respetar el uso de tapabocas y demás medidas preventivas establecidas”. Pidió, que el gobierno provincial, revea la resolución dada a conocer este domingo.