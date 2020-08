Rebelión contra la Fase 1 en el Alto Valle

Poco tiempo después del anuncio de la gobernadora Arabela Carreras, comerciantes cipoleños en autos y otros caminando, salieron a las calles en contra de la resolución que retrotrae las restricciones de circulación a la Fase 1, en la que sólo quedarán exenta las actividades esenciales.

La tranquilidad de un domingo por la noche puede cambiar de un momento a otro. Luego de que la gobernadora realizara el anuncio en sus redes sociales, y que el intendente Claudio Di Tella confirme la adhesión a las nuevas restricciones que solo permite la apertura de comercios esenciales. La rebelión se vio en las calles, muchos en auto con un bocinazo y otros se juntaron frente al edificio municipal en la calle Yrigoyen y otros se fueron directamente a manifestar su repudio frente a la casa del intendente en calle 9 de Julio.

El reclamo es para que no se apliquen las restricciones en la ciudad. "Esto no da para más y los políticos siguen sin entender a la gente, no pueden controlar las juntadas y la pagan los comerciantes que deben seguir pagando sus impuestos", relató uno mientras filmaba un video para subir a las redes sociales y que rápidamente se hizo viral.

Por el momento no existe un comunicado oficial por parte del municipio en cuanto a si evaluará nuevamente la adhesión ante la protesta de los comerciantes.

En la resolución del Ministerio de Salud, queda prohibida la apertura de los comercios que no sean esenciales desde el primer minuto del martes. Además, en Cipolletti los controles sobre los puentes que unen con Neuquén estarán a cargo de Gendarmería y solo podrán circular aquellas personas que obtengan el permiso como actividad esencial. El resto no podrá salir de sus casas.

En Roca, comenzó a circular desde las redes de una referente del PRO de la ciudad, Julieta Bermejo, una convocatoria a una marcha para mañana a las 18 para que la intendenta no adhiera a la resolución de provincia. De hecho María Emilia Soria fue la única de todos los intendentes de las 14 ciudades del departamento General Roca que puso sus condicionamientos en cuanto a cómo se cumplirían las restricciones en la ciudad.

Aún la intendenta Soria no comunicó cuáles serán las medidas que se dispondrán desde el municipio.