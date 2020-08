Confirman que Gendarmería controlará puentes

Entre marcha y contra marcha, las restricciones anunciadas por la gobernadora Arabela Carreras el pasado domingo finalmente comenzarán a regir desde mañana. Para reforzar los controles y minimizar al máximo el movimiento de personas, los puentes carreteros entre Cipolletti y Neuquén estarán controlados por Gendarmería, y sólo podrán pasar aquellos que tengan permisos por actividades esenciales.

Aunque se acordó que los comercios esenciales y no esenciales permanecerán abiertos en todo el Alto Valle, con un horario reducido y sin actividad de restaurantes o bares que no sea take away o delivery, el mayor esfuerzo estará concentrado en evitar el tránsito de personas entre las ciudades del Alto Valle, con importantes operativos a cargo de la Policía provincial.

En tanto que para asegurarse que la conectividad en Río Negro y Neuquén se vea reducida en serio y no pase nadie que no tenga la necesidad imperiosa de trasladarse hasta el otro lado del puente, Gendarmería estará en los tres puentes durante los próximos 10 días. Tiempo en el cual se empezarán a escuchar distintas quejas de aquellos que transitan a diario y serán sometidos a demoras importantes, como pasó durante los primeros días de la cuarentena, aunque en aquel momento era la provincia de Neuquén la que impedía el ingreso y la rionegrina era más laxa en el cumplimiento de las normas.

Precisamente para evitar esto, es que la gobernadora prefirió sacarla a la fuerza provincial de controlar el límite más transitado de la provincia y pidió la colaboración al estado nacional para que Gendarmería se haga cargo.

También estarán valladas las entradas a las localidades de todo el departamento: General Roca, Allen, Campo Grande, Catriel, Cervantes, Cipolletti, Chichinales, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Fernández Oro, General Enrique Godoy, Ingeniero Huergo, Mainqué y Villa Regina.

Desde el Ministerio de Gobierno se aclaró que los únicos permisos habilitados dentro de las ciudades serán los otorgados por Río Negro a través de la plataforma CirculacionRN. En el resto de los límites del departamento General Roca (el puente sobre el río Colorado en Catriel o Casa de Piedra, en el Dique Ballester sobre el río Neuquén, en el límite El Chañar-Campo Grande, en Las Perlas sobre el río Limay, Isla Jordán o Paso Córdoba sobre el río Negro o en Chichinales sobre la Ruta 22), será la fuerza rionegrina la que controle y los permisos para transitar serán los habilitados por el gobierno Nacional.

Las actividades permitidas consideradas esenciales:

– Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico, bomberos y control de tráfico aéreo.

– Autoridades superiores de los gobiernos y trabajadores convocados.

– Personal de los servicios de justicia de turno.

– Personal diplomático.

– Personas con discapacidad y quienes deban asistirlos; personas que deban asistir a familiares; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.

– Personas que deban atender a una situación de fuerza mayor.

– Personas afectadas a servicios funerarios.

– Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

– Personal de servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

– Personal de obras públicas.

– Supermercados y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

– Industria de la alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas e insumos sanitarios.

– Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

– Telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

– Actividades impostergables vinculadas a comercio exterior.

– Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

– Mantenimiento de servicios básicos (agua, electricidad, gas y comunicaciones) y atención de emergencias.

– Transporte público de pasajeros. Transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

– Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

– Servicio de lavandería.

– Servicios postales y de distribución de paquetería.

– Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

– Guardias que aseguren la producción de yacimientos y plantas del sector energético.

– Cajeros, transporte de caudales y las actividades que permita el BCRA.

– Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.

– Inscripción, identificación y documentación de personas.

– Actividad bancaria con sistema de turnos.

– Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.

– Actividad registral nacional y provincial.

– Atención médica y odontológica programada.

– Ópticas con turno previo.

– Traslado de niñas, niños y adolescentes en los términos de la Decisión 703/20.

– Personal de Anses.