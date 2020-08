Más de 30 familias tomaron terrenos en la meseta

Según advierten algunos políticos, la cuarentena no frena la toma de terrenos en la región. A pocas horas de que se llegara a un acuerdo y las dos familias que quedaban en la toma de Casimiro Gómez (en Neuquén Capital), se retiraran del lugar luego de una instancia de diálogo propuesta por la Defensoría del Pueblo, en la meseta en Centenario más de 30 familias usurparon terrenos ubicados en la Avenida Hugo Chávez al fondo.

Según medios locales, muchos llegaron ladrillos, alambrados y carpas, preparados para pasar "una larga estadía". Las tierras pertenecerían a un sindicato. "Todos somos de Centenario y hace algunos años estamos inscriptos en la Subsecretaría de Tierras pero nunca nos dieron respuestas", manifestó uno de los ocupantes.

Noticias Relacionadas Casimiro Gómez: Hubo acuerdo y se retiran familias de la toma

Asimismo, un grupo se reunió con una funcionaria municipal en la Comisaría 5ta sin llegar a una respuesta beneficiosa para todos: "Cada uno se tiene que acercar a las oficinas para evaluar cada situación".

Gentileza: Centenario Digital

Muchos aseguraron que desde que comenzó la pandemia, se quedaron sin empleo y sin techo: "Hace años nos inscribimos y no tenemos terreno, yo actualmente duermo en un auto, no nos vamos a ir, queremos una respuesta, somos todas familias que hoy decidimos no callarnos y van a venir más que están en la misma”.