UPCN Río Negro pidió cobrar un adicional por Covid

Desde UPCN Río Negro se solicitó un adicional extraordinario Covid 19 para para el personal de salud que, sin hisopado, debe aislarse

En la nota enviada a Carreras, se pidió que "se considere la situación del personal de Salud que tiene que aislarse por 14 días y pierde el cobro de guardias y horas extras, montos que, al estar actualmente los salarios tan rebajados, representan una parte central de los ingresos familiares".

Señalaron que "como la gobernadora sabe, la pandemia afectó seriamente a camilleros, mucamas, choferes y profesionales de la salud que se contagiaron de Covid-19 en cumplimiento de sus obligaciones o bien tuvieron que auto aislarse por ser contacto estrecho de una persona que dio positivo. Por eso es que solicitamos a la mandataria la creación de un adicional Covid-19 para compensar la pérdida salarial".

“El adicional debe ser no bonificable, retroactivo al inicio de la pandemia y cuyo monto se establezca a partir del promedio de lo que el trabajador cobró en concepto de horas extras y guardias durante los últimos tres meses", indicaron.

Además, la solicitud destacó que "ese adicional deberá ser abonado por el tiempo que el trabajador no pueda realizar horas extras o guardias a mes completo”

Desde UPCN explicaron que "actualmente los hospitalarios que deben aislarse 14 días sin examen de Covid-19 positivo no se les abonan las guardias ni las horas extras que deberían cobrar en ese mes, ya que el Ministerio de Salud considera que si no tuvo contacto directo con ningún paciente no le corresponde el cobro, lo que perjudica a un gran número de trabajadores