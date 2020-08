Soria pidió coherencia en las políticas de Salud

Finalmente, el gobierno provincial decidió que no se vuelve a la fase uno en el departamento de General Roca. Tomó la iniciativa de los intendentes de poner en práctica una fase intermedia, con algunas restricciones a la hora de circular.

Esta mañana, la intendenta de Roca, María Emilia Soria contó en LU 18 como fue el encuentro virtual con la gobernadora Carreras

“Le transmití el desacuerdo a Carreras el domingo y ayer se lo dijimos todos los intendentes. La totalidad de los jefes comunales no estábamos de acuerdo con el retroceso. La actividad privada en la zona del Alto Valle es muy fuerte. Genera el dinamismo importante. No somos Viedma donde el 97% de la actividad es estatal”, indicó Soria

“Se supone que la cuarentena era para robustecer el sistema sanitario. Sin embargo, con 14 camas en el Hospital de Roca no se cumplió con ese objetivo. En Bariloche pasaron de 9 a 35 camas de terapia intensiva. Me preocupa que el ministro Zgaib no puede prever lo que va a pasar en 7 días. Fue una resolución de Salud la que habilitó la actividad de los restaurantes y confiterías. ¿Y 7 días después les dicen que tiene que cerrar?”, indicó Soria.

“Tampoco aceptaron la colaboración ofrecida por Nación para auxiliar a los trabajadores de la salud y hacer frente al aumento de casos, falta coherencia en las medidas sanitarias, que en pocos días pasaron de un extremo al otro”, expresó.

La intendenta de Roca también se refirió a los 70 millones de pesos que la provincia se comprometió a otorgar a los comercios más desfavorecidos por las medidas sanitarias al Departamento de General Roca. “Ese dinero debiera ser para el sistema sanitario. Son decisiones que no las comprendo”, indicó Soria.

Soria apeló a la responsabilidad social para evitar el incremento en los contagios. “Debemos demostrar que somos responsables y cumplir con las medidas de prevención para cuidarnos entre todos”, señaló.

Durante la mañana está previsto que se reúna el comité de crisis para definir algunas pautas de circulación. También está previsto acordar con todos los intendentes pautas comunes de circulación.