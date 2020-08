Murió esperando una cama de terapia en Regina

La pandemia expone la fragilidad del sistema sanitario en Río Negro. En los meses de cuarentena no se hizo demasiado por ampliar las camas de terapia intensiva, los respiradores ni el personal que ya da muestras de cansancio físico pero psicológico también. En Villa Regina hay una señora que está shokeada por la situación que está atravesando. Y no encuentra consuelo. Su papá le había prometido que iba a salir bien del Hospital. Pero no pudo cumplir con esa promesa. Y anoche Margarita Sáez recibió la peor noticia. Su papá Isidoro Saez de 87 años falleció de Covid -19 en una cama común del Hospital de Villa Regina esperando por una cama de terapia intensiva. Ahora ella está aislada junto a toda su familia en el Barrio Antártida Argentina.

“Es una tristeza inmensa que tenemos. Cuando él se fue de acá nos prometió que iba a volver, habló con nosotros y se despidió. Después de eso nunca más lo vimos”, señaló Margarita.

“Hace unos días mi papá empezó con unas complicaciones. El médico de PAMI no lo quiso atender y de ahí nos mandó a la guardia del hospital donde en un principio lo medicaron por un cuadro de hepatitis porque estaba amarillo. También le hicieron el hisopado por coronavirus y le dieron antibióticos y jarabes, y lo mandaron a la casa”, explicó.

“El viernes a las dos de la tarde nos dijeron que había dado positivo al coronavirus y a las siete de la tarde lo vinieron a buscar. Él estaba muy bien, nunca pesamos que todo iba a terminar así”, señaló

La salud del hombre se fu complicando durante el fin de semana. “Los médicos nos explicaron que necesitaba urgente una cama de terapia intensiva. Había una en Cipolletti, pero él ya estaba muy débil para trasladarlo”, señaló Margarita.

“Mi papá se murió sin poder acceder a una cama en terapia intensiva. La luchó durante cinco días. Ahora no sabemos qué hacer. Lo vamos a enterrar sin habernos despedido de él, sin poder decir nada. Es un dolor tremendo el que tiene toda mi familia”, indicó.

“Tal vez si lo hubieran internado antes o si hubiéramos conseguido una cama de terapia intensiva todo hubiera sido distinto”, terminó Margarita.