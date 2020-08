Sin capacidad, anunciaron el colapso del hospital de Roca

Mientras la discusión parece plantearse por volver a Fase 1 o no, y en las negociaciones entre funcionarios, intendentes y comerciantes se decide qué actividades continúan permitidas, desde el hospital de Roca se brindó un completó informe en el que se anunció el colapso del sistema.

Totalmente abatido, pero muy calmo a la hora de explicar, el cirujano Sebastián Wilde pidió ayuda. Reconoció que no pueden hacer más de lo que están haciendo, que pese a todas las falencias no que quedan personas sin atención, pero "mágia no podemos hacer".

Como todos los días, el médico designado por la dirección del Hospital Francisco López Lima brindó un detalle de número de casos registrados, de personas aisladas y de las camas de UTI ocupadas, que no coinciden con lo que minutos antes había manifestado Mercedes Iberó en el informe provincia. Lo cierto es que en Roca se detectaron 34 casos positivos, hay 1.315 personas aisladas y sin ningún lugar disponible en las terapias intensiva todas las instituciones de la ciudad. Que se suma a la misma situación en Allen, Cipolletti, Regina y Catriel.

"Se tiene que entender que no hay camas. Hay gente que está en Clínica Médica y va a necesitar terapia intensiva y no hay camas. Se empezaron a prender las alarmas y más que la atención no podemos brindar. Mágia no podemos hacer", reconoció Wilde, quien luego enfatizó que "lamentablemente no podemos inventar nada más, supuestamente nos habíamos preparado para esto, pero bueh... este es el resultado".

También, cansado de recibir críticas y sobretodo luego de la muerte de un paciente que tenía Covid y murió en su casa donde estaba aislado. Sin dar detalles del caso en particular, comentó cómo es el procedimiento de evaluación que se hace en los consultorios respiratorios donde ingresan los pacientes y se decide si el cuadro necesita internación. "Sólo se hospitalizan aquellos que tienen neumonía o necesitan oxígeno. Todos los leves son los que evaluamos que tengan internación domiciliaria ante el faltante de camas. Pero esta patología es muy dinámica, muchas veces los cuadros no son floridos en el control de triage", argumentó.

Y aclaró que "no hay ningún paciente que en el diagnostico necesite internación y no lo hayamos internado. Tuvimos pacientes en que han permanecido hasta 72 horas en la guardia por falta de camas hasta que pudieron ingresar al sistema".También indicó cómo es la atención en el consultorio respiratorio donde hay médicos traumatólogos, cirujanos, endocrinólogos, un otorrino, generalistas, clínicos, "somos 27 personas que en lo que va de agosto llevamos más de 2 mil consultas".

"A pesar de que estamos desbordados, sin tener lugar para seguir trabajando, seguimos siendo los mismos. No hay forma de paliar esto, pero necesitamos reorganizar cosas", reflexionó. En cuanto al recurso humano, sin fueras por el cansancio, Wilde comentó que "llegaron médicos de otras localidades, pero cubren lugares por bajas. Tratamos de ampliar la respuesta en los consultorios respiratorios, porque por ejemplo hoy, se atendieron más de 140 pacientes por 4 médicos", con un promedio de casi 40 personas cada uno.

"Hoy por hoy esto es un verdadero caos", aseguró Wilde, quien instó a la colaboración de los vecinos: "Necesitamos la ayuda de todos, nosotros hacemos todo lo que podemos y que esta a nuestro alcance, pero evidentemente no está siendo suficiente con el aporte de los profesionales, seguimos apelando a que la población nos pueda ayudar", confesó para luego hablar de la contingencia: "tal vez no tendríamos que estar padeciendo esto si tuvieramos un hospital acorde al crecimiento poblacional que tuvimos durante el último tiempo. Se tiene que entender que este es el colapso", finalizó.

Minutos antes del informe del hospital de Roca, la secretaria de Salud Mercedes Iberó dio las novedades del día en la provincia, con 5 muertos, 174 casos y solo 38 camas de UTI libres en toda la provincia Fue la jornada con más casos fatales: dos hombres de Allen de 59 y 79 años, un hombre de Mainqué de 76 años, un hombre de Conesa de 82, y una mujer de Cervantes 59 años.

En el Alto Valle se registraron 124 casos: 55 de Roca (ayer sólo se informaron 5 casos), 23 de Allen, 21 de Cipolletti, 7 de Mainqué, 6 de Catriel, 3 de Regina, 3 de Fernández Oro, 2 de Campo Grande, 2 de Cervantes, 1 de Chichinales, 1 de Cinco Saltos.

En la Zona Atlántica, 17: 6 de Viedma, 6 de Conesa 5 de San Antonio. En Valle Medio, 4: 2 de Río Colorado, 1 de Lamarque y 1 de Beltrán. En la Zona Atlántica :26 en Bariloche y 1 en Dina Huapi. En tanto que en la Línea Sur, 4: 1 de Jacobacci y 1 de Los Menucos.

En Río Negro hay 1552 casos activos: 378 de Bariloche, 289 de Roca, 259 de Cipolletti, 97 de Conesa, 82 de Regina, 81 de Allen, 61 de Fernández Oro, 54 de San Antonio, 50 de Huergo, 28 de Mainqué, 27 de Catriel, 21 de Cervantes, 18 de Dina Huapi, 14 de Viedma, 11 de Chichinales, 11 de Campo Grande, 10 de Lamarque, 9 de Río Colorado, 8 de Chocle Choel, 8 de Chimpay, 7 de Luis Beltrán, 7 de Godoy, 6 de Jacobacci, 6 de Cinco Saltos, 2 de El Bolsón, 2 de Barda del Medio, 2 de Darwin, 2 de El Cuy, 1 de Los Menucos y 1 de Valle Azul.

Y son 140 los muertos: 34 de Roca, 27 de Bariloche, 19 de Cipolletti, 9 de Regina, 9 de Allen, 8 de Choele Choel, 6 de Huergo, 6 de Cervantes, 5 de Jacobacci, 3 de Chimpay, 3 de Conesa, 2 de Dina Huapi, 2 de San Antonio, 1 de Fernández Oro, 1 de Mainqué, 1 de Cinco Saltos, 1 de Luis Beltrán, 1 de El Bolsón, 1 de Comallo y 1 de El Cuy.