Se fueron de la toma por miedo a un "desalojo violento"

Con carpas, ladrillos y alambrados habían llegado unas 30 familias al sector en la segunda meseta sobre la Avenida Hubo Chávez al fondo en Centenario, y ocuparon un predio que pertenece a tierras municipales. Casi 48 horas después, el grupo decidió "empacar" y esperar que el municipio le dé una solución a su problema habitacional.

En la mañana de este martes, se habían acercado a la Subsecretaría de Tierras y Vivienda del municipio, y aseguraron que no hubo soluciones concretas: "Nos dijeron que teníamos que volver a inscribirnos, ya que muchos se anotaron hace más de 7 años y la documentación había caducado", sostuvo una de las ocupantes a una radio local.

Varios móviles policiales custodiaban el predio desde la llegada de las familias. Por temor a algún tipo de desalojo violento, los ocupantes decidieron esperar: "Nos merecemos un pedazo de tierra, un techo para nuestras familias, muchos no tenemos dónde ir, desde que comenzó la pandemia, no solo nos quedamos sin laburo, sino tambien sin casa, porque no podemos pagar un alquiler. Por ahora nos vamos, pero si no hay respuestas, volvemos".

Asimismo, afirman que dichos terrenos son fiscales "si quieren nos lo pueden dar, el problema es que no quieren, acá no hay voluntad y mucha negligencia", sostuvo indignada una de las primeras jóvenes que llegó con su bolsito al lugar. "Entregas toda la documentación que te piden, y cuando vas a reclamar, dicen que no están, que se perdieron, que caducó. Son unos incompetentes y nos tratan como basura", agregó.