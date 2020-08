Restringen la circulación en Cutral Co y Plaza Huincul

Ante el aumento de casos en la comarca petrolera durante la última semana, se decidió restringir la circulación y reforzar los controles no solo en las calles sino también en los comercios.

La decisión fue acordada entre el gobernador Omar Gutiérrez y los intendentes Ramón Rioseco de Cutral Co y Gustavo Suárez, para contener los contagios que ya tienen 108 infectados en Cutral Co y 44 en Plaza Huincul. Participaron también de los encuentros virtuales las ministras, Andrea Peve, Vanina Merlo; y el secretario del Interior y Gobiernos Locales, Osvaldo Llancafilo.

“Tenemos una gran dificultad y es que la gente se ha relajado, han surgido de encuentros familiares cadenas de contagios que si bien están controladas nosotros lo que necesitamos es ajustar ese aspecto. Los fines de semana hay encuentros de familias y de vecinos, por lo que vamos a establecer severas multas con controles para esos asaditos que rompen las reglas y nos llevan a un límite que no queremos” dijo Suárez. Por su parte Rioseco agregó que por esas reuniones sociales “hoy tenemos consecuencias en los hospitales”.

Lo que se acordó es permitir la circulación en ambas localidades a aquellas personas que desarrollan actividades esenciales o exceptuadas y para el aprovisionamiento en comercios cercanos, esto último de acuerdo a la terminación del DNI: Los lunes, miércoles y viernes lo harán las personas cuyo DNI finalice en número par (0, 2, 4, 6, 8) Los martes, jueves y sábado, lo harán las personas con DNI finalizado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), de lunes a sábado 9 a 20.

Quienes no respeten esta medida serán multados al igual que aquellos que no utilicen tapabocas o barbijos. Además los comerciantes deberán exigir a sus clientes la exhibición del DNI y se abstendrán de realizar cualquier actividad comercial con aquellas personas no habilitadas, de no cumplir con ello también serán multados.

Las actividades recreativas y deportivas habilitadas seguirán vigentes pero serán afectadas por la nueva distribución de días y horarios para circular según terminación del número de DNI. Para garantizar que se cumpla se reforzarán los operativos entre la policía provincial y autoridades locales, a través de las áreas de tránsito y defensa civil de ambos municipios.

“Vamos a trabajar juntos para sacar al virus de ambas localidades, como lo hicimos en Loncopué y casi estamos terminando ese trabajo en Aluminé. Estas medidas permiten amesetar la curva y evitar que crezca, sobre todo de manera exponencial" dijo el gobernador Omar Gutierrez y agregó “Yo confío en el pueblo de Cutral Co y Plaza Huincul, en José y en Gustavo; los voy a respaldar y acompañar en el estricto cumplimiento de estas medidas”, agregó el mandatario.