Evalúan prohibir las salidas de domingo en Neuquén

Después de 135 días de cuarentena, transitando distintas fases, ASPO, DISPO, en una "nueva normalidad" el gobierno de la ciudad de Neuquén evalúa qué hacer con la gente que sale “masivamente” ante la habilitación que se dio para las actividades recreativas de domingo.

Las denuncias llegaron por partidos de fútbol en los barrios, más precisamente en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), justamente el fútbol, uno de los deportes que no está permitido todavía. “Se ha luchado mucho por mantener un orden, por tener una conciencia social, y lamentablemente no lo entienden” dijo esta mañana el Secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén, Mauricio Serenelli por AM 550.

El buen clima, las nuevas “habilitaciones” hacen que la gente salga del confinamiento y si bien es cierto que están los que no toman los recaudos necesarios, no son la mayoría. Pero a partir de ese minúsculo comportamiento el resto parece que volverá los domingos a quedarse en sus hogares. En la tarde noche del domingo Serenelli y funcionarios estuvieron evaluando qué medidas tomar y prohibir nuevamente la circulación es lo que más les convencería.

Serenelli pidió a los vecinos que les sigan mandando imágenes de la gente que no cumple con lo dispuesto. “Vamos a corregir esto y tomar el timón” dijo y agregó que lo que pasó ayer “nos dolió mucho”. Justamente días atrás cuando anunciaba estas salidas recreativas mencionaba que la imagen de "ir todos al río” esa imagen “no se va a vivir porque, en realidad, la gente ha tomado mucha conciencia”

“La única forma de cuidarnos entre todos es siendo responsable, sino entendemos esto es muy probable que en el trascurso del mes tengamos que aplicar otra sanción y ser más rígidos y volver a otra fase para poder quedarnos todos tranquilos” sostuvo Serenelli aleccionando a la sociedad.