En el pueblo de los Fernández, no le temen al coronavirus

Octavio Pico, una localidad neuquina de 300 habitantes, donde en un radio máximo de 80 kilómetros limita con La Pampa, Mendoza y Río Negro. Tiene otra particularidad que pesa mucho en esta pandemia: todos se conocen. Y para dato, quizás vale mencionar que el 70% de la población es de apellido Fernández, incluida la presidenta de la comisión de fomento. En este contexto, los discursos de prevención caen en saco roto: “No tuvimos hasta ahora ningún caso sospechoso ni contagios de Covid 19 y lo logramos, pidiéndole a Dios y hablando mucho con los vecinos. Acá hay una cuestión cultural muy fuerte, donde cuesta que usen el tapaboca, porque creen nunca pasará nada”, explicó Silvana Fernández.

“Mi papá es nacido acá y obviamente todos nos conocemos. Eso hace que sea muy difícil hacer prevención en esta pandemia, porque estamos muy cerquita de otras provincias con diferente situación epidemiológica, y sobre todo, por una cuestión cultural”, cuenta Silvana a este diario. “La gente en general es reticente a usar el tapabocas, dice que acá no va a pasar nada y no pasó porque le venimos pidiendo a Dios”, expresó. ¿Y qué le dicen los vecinos?, se le preguntó. “Se quejan de los controles, preguntan por qué son tan estrictos, por qué no pueden ver a sus hijos. Silvana si nos conocés y te conocemos de chiquita, me dicen”. También no falta quien la asocia al presidente Alberto Fernández o a Cristina Fernández. Con 36 años y viviendo desde los 10 años en la localidad, reconoce que cuesta mucho instaurar la “autoridad institucional”. Más aún teniendo en cuenta la particularidad que el 70 por ciento de la comunidad, lleva el mismo apellido. Hace muchos años que es “el pueblo de los Fernández”.

Con estas características, en Octavio Pico se optó por un protocolo especial: el control se hace a través de un puesto policial, que cuenta con dos efectivos, dupla que cambia todas las semanas. Básicamente, los ingresos se dan por parte de quienes trabajan en el petróleo en Catriel y quieren traer alimentos o visitar a su familia. “Les pedimos que lo hagan cada 15 días, como manera de cuidarnos y hacer la cuarentena. Y en general, la gente no sale del pueblo, pero sí quiere recibir visitas. Está complicada la situación de Río Negro y también por el lado neuquino, desde Rincón de los Sauces”, explicó la jefa comunal.

Ingreso a Octavio Pico.

En cuanto a los proveedores, han acordado que lleguen a un punto anterior al ingreso a la localidad y allí dejen la mercadería. “Acá hay despensas, son más chicas que los mercados y los comerciantes van a buscar el pedido. En esto nos ayudan mucho desde la Provincia para poder cuidarnos”, contó.

En las últimas horas, Octavio Pico ganó centímetros en los diarios regionales porque se acaba de anunciar, la creación de un espacio turístico que permitirá conocer el único hito cuatripunto interprovincial del país.

Sobre el territorio neuquino, se encuentra distante a a unos 80 kilómetros de Rincón de los Sauces; a unos 70 kilómetros de Catriel, por Río Negro; a unos 50 kilómetros de 25 de Mayo en La Pampa, y a escasos 300 metros, cruzando el río, del límite con Mendoza.

La población, abocada mayoritariamente a la ganadería y la agricultura, no supera los 300 habitantes. Por ello, entre otras funciones, los dos policías apostados en el control llevan una base de datos. “Todos aquellos que ingresan por diferentes razones, los llevamos contabilizados y no pueden estar más de 24 horas. Pero si es posible, evitamos que pasen a la localidad”, aseguró... Silvana Fernández, obvio.