La Aduana retiene 50 respiradores de Rio Negro

El frágil sistema sanitario de Río Negro quedó expuesto con la cantidad de casos reportados en las últimas semanas y la poca respuesta que se brinda a esa demanda. Esta mañana el ministro de Salud Fabián Zgaib brindó en LU 19 una noticia que puede traer un poco de alivio a la situación. Río Negro tiene hace más de un mes 50 respiradores trabados en la Aduana. "Estamos haciendo las gestiones para poder sacarlos", dijo el ministro de Salud.

Cuando inició la pandemia, el gobierno nacional centralizó las compras de respiradores mecánicos fabricados en el país y los distribuyó a las provincias estableciendo el criterio de adjudicación. Río Negro recibió 65 equipos que ya están en los hospitales. Sin embargo, para Salud era necesario contar con 100 equipos para hacer frente al Covid-19. Por eso se compraron 50 equipos fuera del país. Zgaib confirmó que ya fueron enviados, pero no están en poder de la Provincia. "Los tenemos desde hace un mes en la Aduana. Estamos haciendo las gestiones para sacarlos", confirmó.

Estos respiradores sin duda que generarán alivio. Sin embargo, Zgaib advirtió que el recurso humano, por cansancio y escasez, genera aún mayor preocupación en el Ministerio de Salud. En el Ejecutivo destacan que la capacidad de internación en terapia intensiva prácticamente se triplicó y cuando lleguen los nuevos equipos se garantizaría la atención a los pacientes graves.

Sin embargo, no alcanzará con liberar los respiradores de la Aduana para que estén en funcionamiento. "El problema ahora no es la cantidad de equipos, ni el espacio físico, sino el recurso humano de terapia que lo puedas manejar", dijo Zgaib

“No se consiguen médicos ni en forma temporal para aliviar la carga de aquellos que llevan cinco meses de lucha contra el coronavirus. Nosotros le pedimos a Nación un soporte médico para que nuestros médicos de UTI tengan un descanso, pero no tuvimos respuesta, porque no hay", explicó el ministro.

"Tenemos camas en Cipolletti y Roca, tanto en el sector público como en el privado, que no se pueden habilitar por falta de personal. Nosotros podemos incorporar enfermeros, pero no tenemos los médicos" para brindar la atención que requiere un paciente en terapia intensiva.

Zgaib aseguró que mantienen el pedido a Nación para sumar médicos y también una búsqueda propia para contratar personal. Aunque advirtió que no es una tarea sencilla. "Hoy no es posible traer diez o 20 especialistas, porque no se consiguen. Nación paga un contrato que está por encima de la media y ni así se consiguen. Seguimos buscando y esperamos tener novedades la semana próxima".