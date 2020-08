La odisea del pastor para conseguir una cama de terapia

El pastor Anastasi dio positivo de coronavirus y no conseguía cama de terapia intensiva

Conseguir una cama de terapia intensiva en algún hospital del Alto Valle en contexto de pandemia se está haciendo cada vez más difícil. Ya sucedió en Allen donde un hombre falleció en esa espera. Y lo mismo en Villa Regina. Este fin de semana un pastor de Fernández Oro requirió una cama. Y recién anoche el pastor Luis Anastasi de 80 años pudo ser trasladado a una cama de terapia intensiva al hospital de Allen.

Vecinos de Fernández Oro pidieron durante el fin de semana que el pastor Luis Anastasi acceda a una cama de Unidad de Terapia Intensiva en el hospital de Cipolletti. El hombre tiene 80 años, dio positivo para Covid-19 y en las últimas horas presentó dificultades para respirar, según explicó su familia.

Fabio Huenchunao, presidente de la Asociación de Pastores de Río Negro, explicó que "el pastor tiene coronavirus y había desarrollado una neumonía, por lo que lo trasladaron al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. Allí le manifestaron que no había lugar y quedó a la espera", agregó.

A su vez, Huenchunao pidió una solución por parte del Gobierno Provincial y Municipal, como así también la creación de un nuevo centro de salud donde puedan atender a personas con Covid-19. "Sabían que iba a haber un colapso en el sistema y no hicieron nada en el tiempo que pasó", sentenció.

Esta mañana Huenchunao se reunió con el intendente de Fernandez Oro, Mariano Lavin por la situación critica en el que está la salud pública. “Le dijimos al intendente que la gente se está muriendo en Fernández Oro. Tendremos que salir a cortar las rutas si la gobernadora Carreras no nos da respuestas. Un grupo de vecinos está pensando declarar persona no grata al ministro Zgaib. Esto no da para más”, indicó Huenchunao.