En Roca quedan 6 camas de UTI y 17 para enfermos moderados

El panorama es el peor en Río Negro. La curva crece y crece y parece que ya no hay forma de aplanarla. Es que el personal de Salud no da abasto para atender a los internados y el de seguridad no alcanza para controlar a cada una de las personas que no respetan las medidas de restricción impuestas. Y sumar más prohibiciones no tendría sentido ante el caso omiso al #QuedateEnCasa, que a esta altura en la provincia es un recuerdo de cuando había sólo un puñado de contagios de covid.

Los 197 casos nuevos informados hoy por el Ministerio de Salud ratifican el crecimiento que se nota día a día. Pero lo más importante no es haber batido otro récord, sino las declaraciones de los médicos que sólo piden responsabilidad y evitar los contactos sociales, como única medida eficaz para evitar los contagios.

El la provincia hubo dos casos fatales, ambos estaban internados en la UTI del hospital de Roca. Se trata de una mujer de 67 años de Roca con antecedentes cardiovasculares y diabetes; y un hombre de 62 años de Regina, con problemas coronarios, Sin embargo, este lamentablemente desenlace trajo un poco de alivio a la ocupación de camas de terapia intensiva, que hoy en Roca es de 5 en el hospital y apenas 1 en el sector coronario del Sanatorio Juan 23. En tanto que en la Clínica Roca, no hay lugar para más internados graves.

Ante la polémica de los días anteriores en el hospital, desde hoy comenzaron a hacer partes de prensa específicos del López Lima. Allí se confirmó que hay una diferencia de 15 pacientes en la suma total de contagios por el horario de cierre del SISA. De todas maneras los datos más importantes son los referidos a la disponibilidad de camas para enfermos moderados: quedan solo 17 en toda la ciudad: 1 en Clínica Roca, 1 en Juan 23 y 15 en el Hospital.

De los 194 casos que hay activos en Roca, 75 pacientes necesitan internación y el resto, pacientes asintomáticos, está en diferentes hoteles.

Los casos confirmados hoy por Iberó: 133 (100 fueron adelantados ayer) de Bariloche, 27 de Roca, 17 de Huergo, 5 de Cipolletti, 4 de Jacobacci, 2 de Villa Regina, 2 de Dina Huapi, 2 de Fernández Oro, 1 de Cinco Saltos, , 1 de Belisle, 1 de Mainqué, 1 de Cervantes y 1 de Chimpay,.

En la provincia hay 748 casos activos: 376 de Bariloche, 179 de Roca, 66 de Cipolletti, 41 de Ingeniero Huergo, 20 de Regina, 14 de Allen, 13 de Cervantes, 10 de Dina Huapi, 8 de Jacobacci, 4 de Fernández Oro, 3 de Comallo, 3 de Cinco Saltos, 2 de Mainqué, 2 de El Bolsón, 2 de San Antonio Oeste, 1 de Chimpay, 1 de Catriel, 1 de Campo Grande, 1 de Belisle y 1 de El Cuy.

Y son 79 fallecidos: 19 de Roca, 18 de Bariloche, 9 de Cipolletti, 8 de Choele Choel, 4 de Regina, 4 de Allen, 4 de Jacobacci, 2 de Huergo, 2 de Cervantes, 2 de Dina Huapi, 2 de Chimpay, 1 de Beltrán, 1 Cinco Saltos, 1 de El Bolsón, 1 Comallo y 1 de San Antonio Oeste.