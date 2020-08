La vuelta a clases ahora se ve lejana en Río Negro

De manera virtual, unos en Viedma, otros en Roca se realizó la paritaria entre el gobierno provincial y Unter donde se empezó a definir el retorno a clases. El borrador del protocolo, de unas 18 páginas ya fue presentado por Educación al ministerio de Salud para su evaluación.

La secretaria General de Unter manifestó esta mañana en Radio La Super de Roca que “tal como está la cuestión epidemiológica, cada vez se ve más lejano las clases presenciales. En vez de avanzar hemos retrocedido. El gobierno entiende que en esta situación es inviable. Si se analiza la vuelta en otras ciudades donde no hay casos como puede ser Viedma. El regreso a los edificios escolares sólo podrá darse cuando las condiciones epidemiológicas y sanitarias lo permitan, y habiéndose garantizado la verificación técnico escolar, sanitaria y de seguridad”, indicó.

La titular del gremio de los maestros rionegrinos señaló que el retorno a clases se debe analizar en torno a tres ejes: Físico-Espacial, Modalidad de trabajo; Labor docente -condiciones de trabajo.

¿Quién tomará la temperatura en el ingreso a la escuela?¿Quién llevará ese registro? ¿Quién definirá que un caso es sospechoso?

Desde UnTER se exigió que el protocolo sea preciso, taxativo y especifique claramente las funciones y responsabilidades del Consejo de Educación. Por ejemplo – preguntó Schieroni ¿Quién tomará la temperatura en el ingreso a la escuela? ¿Quién llevará ese registro? ¿Quién definirá que un caso es sospechoso?

Respecto de la cuestión salarial, Schieroni señaló que no hubo ninguna propuesta. “Nuestros salarios deben actualizarse. El porcentaje de inflación hasta la mitad del año es mayor al mayor al 16% y eso si le creemos a lo que dice el Indec. A mi entender no son reales y no reflejan lo que pasa en los supermercados.